Olé: El viaje de Ferdinand llega este domingo a la pantalla de Platinum por Azteca 7.

¿Es domingo y no sabes qué ver? Si has tardado mucho escogiendo una película y al final no has elegido ninguna, mejor relájate y planea un maratón con Azteca 7. Checa las redes sociales de @AztecaSiete para ver qué más traemos para ti. Disfruta del domingo con el estreno Platinum, Olé: El viaje de Ferdinand.

El mensaje de Ferdinand presenta una perspectiva antitaurina y explica fielmente que nadie puede ser limitado a sus condiciones. Nadie nació con una tarea específica sólo porque su físico lo infiere.

Esta producción está basada en el libro para niños, ‘El cuento de Ferdinand’ del escritor estadounidense Munro Leaf en 1936. Aquel texto causó polémica debido a los conflictos que situaban al mundo, por lo mismo, fue un éxito que se tradujo por lo menos a 60 idiomas y que funcionó como símbolo de paz.

Walt Disney materializó el primer corto en 1938, con el título de ‘Ferdinand the bull’. Esta película se llevó el Óscar como mejor corto de animación. El largometraje estrenado en 2017 fue dirigido por el director brasileño Carlos Saldaha en producción con 20th Century Fox. Las voces protagonistas de esta cinta originalmente anglosajonas son: John Cena, Mark Valle, Kate McKinnon y Gabriel Iglesias.

El luchador John Cena causó furor al participar en esta adaptación de Olé: el viaje de Ferdinand, siendo su primer protagónico en un proyecto animado. Anteriormente había obtenido los papeles principales en Dave the Barbarian y el piloto de Ultimate Muscle: The Kinnikuman Legacy (2002), pero nunca fueron lanzados al público. También hizo una audición para Ron Stoppable en Kim Possible (2002).

El pueblo donde viven Nina y Ferdinand es Ronda, al sur de España. Este pueblo es conocido por tener la plaza de toros más antigua del mundo, construida en 1785. Precisamente en este país, fue donde la película tuvo más análisis al respecto, ya que hay una comunidad muy grande que apoya las corridas de toros. ¿Qué es la tauromaquia? Se descubre como un arte y sus orígenes van desde la Edad de Bronce, que particularmente se desarrolló en España durante el siglo XI con la celebración de fiestas taurinas en las zonas de Ávila y Zamora. Posteriormente se construyeron las plazas de toros, debido a que las localidades se veían muy afectadas después de cada evento. La polémica tauromaquia impactó en las creaciones de artistas como Goya, Picasso, Manet, Enrique Simonet, Alberto Gironella o Lucas Villaamil, incluso el compositor mexicano como Agustín Lara.

La tauromaquia se ha defendido como una fiesta ancestral, las generaciones más contemporáneas han puesto en tela juicio si realmente esto justifica el sufrimiento de los animales, en específico de los toros, quienes son criados desde pequeños y martirizados hasta el día de la cornisa final. Es un tema difícil y más cuando se involucra a una industria “cultural”, debido a su derrama económica por el consumo de la misma, conforma una estructura que vas desde los matadores, los empresarios, las plazas, los veterinarios, fabricantes de accesorios hasta el público, todas estas personas a favor de seguir con un negocio que les ha rendido frutos.

La película trata la perspectiva de Ferdinand y muestra el destino de los toros, cuyas opciones sólo figuran dos alternativas, entre las corridas de toros y el matadero, cualquiera de las dos culmina con su muerte. Él se encargará de demostrar que ese no siempre tiene que ser su camino y elige vivir pacíficamente con los humanos que lo han hecho parte de su familia, ¿lo logrará? Descúbrelo a través de la pantalla de Azteca 7.