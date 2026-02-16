Manicura de boda: 7 looks que llevarán las novias en este 2026

Las tendencias nupciales cambian con la misma rapidez con la que se actualizan nuestros tableros de inspiración, y 2026 no será la excepción. Mientras las pasarelas de la Semana de la Moda Nupcial de Nueva York comienzan a marcar el ritmo de lo que veremos en los próximos meses, las manos de las novias también reclaman protagonismo. Y es que, aunque el vestido suele llevarse toda la atención, una manicura bien ejecutada puede elevar por completo el look del gran día.

Para anticiparnos a lo que viene, la manicurista internacional Georgia Rae compartió sus predicciones sobre los estilos, tonos y acabados que definirán las uñas de novia en 2026.

¿Cuáles son los 7 diseños de uñas que te harán destacar en tu boda en 2026?

Elegancia natural

La tendencia “manicura sin manicura” seguirá ganando terreno. Rae explica que las novias buscan “looks que realzan la uña natural en lugar de opacarla”. Acabados translúcidos, bases limpias y un brillo saludable serán la clave para quienes desean un estilo atemporal.

Brillo suave y difuminado

El glitter grueso queda atrás. En su lugar, veremos destellos delicados aplicados en capas finas para lograr un efecto luminoso y elegante. Este tipo de brillo aporta dimensión sin robar protagonismo al anillo.

Tonos ruborizados

Los rosas gelatinosos y translúcidos serán esenciales. Rae los describe como “tonos ligeramente rosados que dan a las uñas un brillo saludable y sonrojado”. Para un toque inesperado, pequeñas perlas pueden añadir un guiño romántico.

Francés ultrasutil

La manicura francesa regresa, pero en su versión más delicada. Puntas blancas suaves sobre una base rosada transparente crean la ilusión de uñas naturalmente perfectas. El contraste desaparece para dar paso a un acabado pulido y luminoso.

¿Por qué el blanco hueso es tendencia en novias en el 2026?

Con el auge de los blancos suaves, las uñas lechosas se consolidan como un clásico moderno. Este tono aporta pureza sin rigidez, ideal para novias que buscan un look minimalista pero impactante.

Longitudes cortas y refinadas

Las uñas cortas serán protagonistas. “Veremos una transición hacia uñas más cortas y bien cuidadas que se sienten atemporales y sencillas”, afirma Rae. La comodidad se convierte en un valor estético.

Detalles pequeños y atemporales

Aunque el minimalismo domina, los detalles no desaparecen. Líneas finas, microperlas y acentos sutiles complementarán las bases naturales. La clave será mantener la armonía sin sobrecargar.

