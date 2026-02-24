Lake Placid: 7 experiencias de invierno para disfrutar en las montañas Adirondack

Lake Placid ha pasado de ser una reliquia de los Juegos Olímpicos de 1980 a convertirse en un auténtico epicentro de "Adventureville". Ubicado al noreste de Estados Unidos, este rincón de las montañas Adirondack es el refugio ideal para cambiar el asfalto por la nieve y el aire puro de los High Peaks. Aquí no solo se viene a esquiar; se viene a vivir el legado de atletas de talla mundial mientras se disfruta de una gastronomía vibrante y hoteles con ese encanto vintage.

¿Dónde comer y beber en Lake Placid?

La escena culinaria de Lake Placid es sorprendentemente diversa y ha evolucionado para satisfacer paladares internacionales. Si buscas algo auténtico y moderno, no pueden dejar de visitar Big Slide Brewery & Public House; su estilo industrial y sus cervezas innovadoras (especialmente las ácidas).

Si viajan en familia o con un grupo grande, Lisa G’s es la parada obligatoria; su ambiente es bullicioso y acogedor, muy frecuentado por los equipos de hockey locales, lo que le da una energía única.

¿Dónde alojarse en Lake Placid?

La oferta del hospedaje en Lake Placid mezcla la tradición con el confort moderno. Para una experiencia clásica y renovada, el Hotel Grand Adirondack (parte de Marriott) en Main Street es la opción ganadora; su Marcy Bar es el lugar ideal para observar el pulso del pueblo con un cóctel en mano.

Si prefieres algo más exclusivo, el Mirror Lake Inn ofrece vistas panorámicas incomparables y un servicio que roza la perfección. Por otro lado, quienes buscan un toque más moderno y "chic" deben elegir Eastwind Lake Placid, con sus cabañas elegantes que están marcando tendencia este año.

¿Qué hacer para divertirse en Lake Placid?

No se puede visitar este pueblo sin rendir homenaje a su historia deportiva. El Centro Olímpico, que incluye el famoso Herb Brooks Arena (escenario del "Milagro sobre hielo") y el Museo Olímpico, es una visita obligada para entender por qué este lugar es sagrado para el deporte mundial.

Pero si buscan acción pura, suban al Tobogán de Lake Placid para deslizarse desde 9 metros de altura directamente sobre el hielo congelado del Mirror Lake; una experiencia que acelera el pulso de cualquiera.

