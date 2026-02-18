Premios BAFTA 2026: ¿Quiénes son las favoritas para el premio de mejor actriz de reparto?

¡La temporada de premios continúa! Este domingo, 22 de febrero, el Royal Festival Hall, de Londres, Inglaterra, se vestirá de gala para albergar los Premios BAFTA 2026, también conocidos como los Oscar británicos, dado que son los galardones más importantes en la industria cinematográfica de Reino Unido. Dicho esto, te compartimos quiénes son las favoritas en la terna por Mejor Actriz de Reparto.

Premios BAFTA 2026: ¿Quiénes son las nominadas en Mejor Actriz de Reparto?

Para la edición de este 2026, Una batalla tras Otra y Sinners encabezan la lista de nominados al estar presentes en 14 y 13 categorías, respectivamente. A estas le siguen Hamnet y Marty Supreme con 11, cada una. Todas estas cintas se enfrentan por el premio a Mejor Actriz de Reparto. Aquí las nominadas:



Odessa A'zion - " Marty Supreme "

- " " Inga Ibsdotter Lilleaas - " Valor sentimenta l"

- " l" Wunmi Mosaku - " Sinners "

- " " Carey Mulligan - " The Ballad of Wallis Island "

- " " Teyana Taylor - " Una batalla tras otra "

- " " Emily Watson - "Hamnet"

¿Quiénes son las favoritas para ganar el premio de Mejor Actriz de Reparto en los BAFTA Awards?

La estadística posiciona a Teyana Taylor como la favorita para llevarse el BAFTA Award 2026 por Una Batalla Tras Otra. La actriz resultó vencedora en los Golden Globes y todo apunta a que también podría ganar en los BAFTA y los SAG Awards. En los Critics Choice Awards, la vencedora en esta categoría fue Amy Madigan por Weapons. No obstante, la oriunda de Chicago, Illinois, no fue considerada en los BAFTA, lo que deja el camino libre a Teyana.

La posible victoria de Teyana también se encuentra respaldada por el favoritismo hacia Una Batalla Tras Otra en otras importantes categorías, como Mejor Película y Mejor Dirección, por mencionar algunos. De resultar vencedora, Taylor podría repetir la hazaña en los Premios Oscar 2026, donde también compite contra Inga Ibsdotter Lilleaas y Wunmi Mosaky, además de Amy Madigan por Weapons.

¿A qué hora empiezan y cómo ver los Premios BAFTA 2026 EN VIVO?

Los BAFTA Awards 2026 se llevarán a cabo este domingo, 22 de febrero, en el Royal Festival Hall, de Londres, Inglaterra. La ceremonia arranca a las 7:00 p.m. hora de Londres (1:00 p.m. hora del Centro de México). La gala de premiación podrá seguirse completamente en vivo por la señal de streaming de HBO MAX.