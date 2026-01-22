Fue coreógrafa de Beyoncé, apareció en un álbum de Kanye West y hoy está nominada como Mejor Actriz de Reparto en los Oscar 2026

Teyana Taylor es la estrella del momento. Tras ganar Mejor Actriz de Reparto en los Globos de Oro , la oriunda de Harlem, Nueva York, recibió su primera nominación a los Oscar 2026 - en la misma categoría - por su impecable actuación en One Battle After Another de Paul Thomas Anderson. En la cinta comparte protagónico con Leonardo DiCaprio y Sean Penn, pero, ¿sabías que antes de ser nominada por la Academia, Teyana fue coreógrafa de Beyoncé e, incluso, apareció en un álbum de Kanye West?

Así fue la vez que Teyana Taylor fue coreógrafa de Beyoncé

Nacida y criada en Harlem, uno de los barrios con mayor impacto cultural en Estados Unidos, Teyana Taylor desarrolló su gusto por las artes escénicas desde muy temprana edad. La actriz incursionó en el mundo de la actuación desde los nueve años, a través de diversos concursos y producciones locales. A la par, practicaba atletismo y hacía coreografías. De hecho, fue este último talento lo que la llevó a conocer a Beyoncé.

Con tan sólo 15 años, el equipo de Queen B se puso en contacto con Taylor para que ésta le enseñara la coreografía de un famoso baile de Harlem llamado “Chicken Noodle Soup”, pues Beyoncé se encontraba rodando su siguiente video musical: Ring The Alarm. “Recibí la llamada y me levanté literalmente de un salto. Tenía mi skate conmigo y entré diciendo ‘¡Hola a todos!’ [Beyoncé] estaba como: ella es una estrella”, recordó la actriz durante su aparición en el podcast de LeBron James. Posteriormente, Beyoncé instó a Jay-Z para que eligiera a la joven como bailarina para su video Blue Magic.

Teyana apareció en un álbum de Kanye West y protagonizó uno de sus videos musicales

Tras codearse con Beyoncé y Jay-Z, Teyana Taylor fue firmada por el sello discográfico de Pharrell Williams, Star Trak Entertainment, con el que lanzó su single debut Google Me. Posteriormente, conoció a Kanye West, con quien desarrolló una buena amistad, lo que la llevó a aparecer en dos canciones de su álbum My Beautiful Dark Twisted Fantasy, además de protagonizar el video musical de 2016, Fade. Al notar su talento, Ye la fichó en su selló G.O.O.D Music y le produjo un álbum.

Debido al impacto del rapero en su carrera artística, Taylor ha mencionado que jamás le daría la espalda, pese a sus polémicas rabietas y declaraciones. “No tengo por qué estar de acuerdo con todo lo que hace o dice, pero no voy a abandonarlo”, asegura la actriz. “Mis hermanos hacen cosas con las que no estoy de acuerdo. Yo no me meto en nada de eso”, agregó.

¿La Reina de la fiesta? La vez que Pharrell Williams pagó por el cumpleaños de Teyana Taylor y apareció en TV

Si fuiste fan de My Super Sweet 16, probablemente, el rostro de Teyana Taylor se te haga familiar. La fiesta de cumpleaños de la estrella apareció en uno de los episodios del reality. De hecho, ese capítulo fue financiado por la compañía disquera de Pharrell. En este, se aprecia a Taylor llegando a su fiesta en una caja de Barbie para después hacer una impactante coreografía y recibir lujosos regalos.

Teyana Taylor nominada a Mejor Actriz de Reparto en los Oscars 2026: ¿Contra quién compite?

Teyana Taylor compite por la estatuilla dorada con Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas por Sentimental Value, Amy Madigan por Weapons y Wunmi Mosaku por Sinners.

¿Cuándo son los Premios Oscar 2026?

La 98a edición de los Premios Oscar se celebrará el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, en punto de las 6:00 p.m. La gala de premiación podrá seguirse completamente GRATIS y EN VIVO a través del canal de Azteca 7, así como la app móvil de TV Azteca En Vivo y el sitio web oficial de Azteca 7 , donde también podrás encontrar el LiveBlog del evento.