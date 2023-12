Así lucen los actores de ‘Papá Por Siempre’ 30 años después

Han pasado 30 años desde que se estrenó ‘Papá Por Siempre’ en la pantalla grande y sus seguidores aún la recuerdan con un gran cariño, así que prepárate porque te mostramos cómo luce el elenco ahora.

Lisa Jakub

Lisa, quien ahora tiene 44 años, le dio vida a la pequeña Lydia en ‘Papá Por Siempre’ cuando tenía tan sólo 14 años al estrenó la película. La actriz fue expulsada de la escuela tras haber obtenido el papel, Lisa continuo con su carrera en el entretenimiento hasta los 22 años y formó parte del elenco de ‘Día de la Independencia’, ‘George Lucas in Love’ y ‘Jack & Jill’. Se mudó a Virginia para contraer matrimonio con el director de teatro de Hollywood, Jeremy Jones. En la actualidad, Lisa se describe como una actriz retirada, escritora y trabaja como profesora de yoga, es fundadora de ‘Blue Mala’ una asociación que busca ayudar a la salud mental.

Matthew Lawrence

Matthew tenía 13 años cuando se estrenó la película en 1993, el actor ahora tiene 43 años y sigue activo en el mundo de la actuación. Inició su carrera desde muy joven y luego de quedarse con el papel de Christopher Hillard en una producción dirigida por Chris Columbus, protagonizó la serie de televisión ‘Brotherly Love’ a lado de sus hermanos de la vida real. Una de las películas más recordadas por sus fanáticos es ‘The Hot Chick’ en la que interpretó al guapo Billy y compartió la pantalla con Rob Schneider, Rachael McAdams y Anna Faris. A través de sus redes sociales comparte algunos detalles de su vida cotidiana y próximos proyectos.

Mara Wilson

La más pequeña de la familia, actualmente tiene 35 años, luego de trabajar en la exitosa película ‘Papá Por Siempre’ y compartir pantalla con Robin Williams saltó a la fama en Matilda. Tiempo después sufrió la trágica y muy dolorosa pérdida de su madre por lo que sólo asumió dos papeles más en ‘A simple Wish’ y ‘Balloom Farm’ antes de retirarse por 12 años. Mara se desapareció de los reflectores, pero se convirtió en escritora con su libro, ¿Dónde estoy ahora?. La famosa Mara Wilson, escribió un artículo para un reconocido periódico en donde mencionó tener empatía con Britney Spears pues ambas “aprendimos la misma lección en nuestra infancia”.

“Muchos momentos de la vida de Spears me son familiares (…) Ambas teníamos muñecas hechas con nuestra imagen, así como amigos cercanos o novios que compartían nuestros secretos sin permiso… y desde luego, a hombres desconocidos opinando sobre nuestros cuerpos”, se lee en el texto de Wilson.

En la actualidad Mara quien le dio vida a Natalie comparte sus proyectos en sus redes sociales.

Sally Field

La actriz Sally Field le dio vida a Miranda Hillard, la mamá de los pequeños Natalie, Lydia y Christopher. A lo largo de su carrera la celebridad ha formado parte de producciones bastante conocidas entre las que destaca; ‘Legalmente Rubia’, ‘Spider-Man’, ‘Maniac’, ‘Forrest Gump’, estas son sólo algunas de las muchas películas que ha formado parte. La ganadora de dos Oscar en la actualidad se mantiene trabajando en la actuación y junto a Jane Fonda busca concientizar sobre el cambio climático.

Robin Williams

La muerte inesperada del actor Robin Williams frenó la secuela de ‘Papá Por Siempre’. El 11 de agosto se cumplieron 6 años de la muerte de Williams, el motivo de su muerte frenó a todo el mundo, pues nadie se esperaba que su muerte fuera tan trágica, el suicidio por ahorcamiento, sin embargo su entorno manifestó que habían muchas señales que indicaban que algo no estaba bien en la vida de uno de los actores más queridos de Hollywood.

El director Shawn Levy en el documental ‘Robin’s Wish’, mencionó que en sus últimos días de vida Williams se sentía frustrado.

“Estaba muy frustrado. Recuerdo que me dijo: ‘Ya no soy yo. No sé qué me está pasando. Ya no soy yo’. (…) Cuando llevábamos un mes de rodaje, era evidente que algo le pasaba. Su mente ya no funcionaba a la misma velocidad. Su chispa se había apagado”.

