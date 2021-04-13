Robin Williams y sus películas que dejaron una huella imborrable en la pantalla grande. ¿Cuál es tu favorita?

Robin Williams y sus películas dejaron una huella imborrable en la pantalla grande, ya que en la comedia o en el drama, este actor es insustituible en el mundo cinematográfico.

El histrión nació el 21 de julio de 1951 y falleció 11 de agosto de 2014. Sus inicios fueron en el teatro y su gran éxito llegó en la televisión en la serie ‘Mork & Mindy’. Su primera gran película como protagonista fue 'Popeye' en 1980.

Pese a sus problemas personales que lo llevaron a un trágico final, queremos recordarlo por su trabajo cinematográfico.

‘Good morning, Vietnam’ (1987)

Aquí dio vida a Adrian Cronauer, un locutor de radio en Vietnam que intenta levantar el ánimo a las tropas. En la película aparece una de las frases más míticas del cine y que dan nombre a la película

‘El Club de los Poetas Muertos’ (1989)

Esta película fue dirigida por Peter Weir, quien con frases míticas dominó por igual situaciones cómicas como dramáticas, interpretando a un profesor que intenta en todo momento conseguir que sus alumnos logren sus metas.

‘El Rey Pescador’ (1991)

El largometraje trata sobre un locutor de radio (Jeff Bridges) que cree que sus palabras han hecho que un hombre mate a 7 personas y luego se suicide. Se considera responsable de ellos y se hunde en la depresión.

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‘Hook' (1991)

Se trata de una superproducción que quería darle un giro a la historia de Peter Pan (Robin Williams), ahora que es un adulto. Cuando el Capitán Hook (Dustin Hoffman) secuestra a sus hijos, deberá recordar quién es y volver al país de Nunca jamás a impartir justicia.

‘Aladdin’ (1992)

Es una cinta de animación y uno de los grandes éxitos de Disney. El joven Aladdin (Scott Weinger) es engañado para recuperar una lámpara maravillosa que dentro contiene al genio (Robin Williams) que le otorga 3 deseos.

‘Señora Doubtfire, papá de por vida’ (1993)

En este largometraje, Robin Williams mostró su cara más versátil al interpretar a Daniel Hillard y a la Señora Doubtfire, ya que al perder a sus hijos en el divorcio, tiene que vestirse como una mujer para poder mantenerse lo más cerca posible de sus hijos.

‘Jumanji’ (1995)

Esta película de acción familiar provoca que un juego de mesa hace que las casillas en las que los jugadores caen, cobren vida.

‘El Indomable Will Hunting’ (1997)

Gus Van Sant dirigió el guion de Matt Damon y Ben Affleck interviene como protagonista, pero el papel que más destacaba sin duda es el de Robin Williams, que hacía de psicólogo; se llevó un Oscar como actor secundario.

‘Insomnio’ (2002)

Una de las películas más peculiares y personales del director Christopher Nolan, donde un detective (Al Pacino) tiene que viajar a Alaska para investigar un brutal asesinato; sin embargo, pronto caerá en la trampa del asesino (Robin Williams).

‘Noche en el museo’ (2006)

Se trata de la película más taquillera de la filmografía de Robin Williams. Un hombre (Ben Stiller) consigue el trabajo de vigilante en un Museo en el turno de noche, pero a partir de entonces los objetos y los animales que hay en el cobran vida.

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