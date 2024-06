¡Robert Downey Jr. ha hablado! Está dispuesto a ser Iron Man otra vez

Si en algo están de acuerdo los fans del Universo Cinematográfico de Marvel, es que uno de los mejores personajes de la franquicia fue Tony Stark y que esto no hubiera sido posible sin el enorme talento y el gran parecido que tiene Robert Downey Jr. con el superhéroe.

Como todos sabemos, la historia de Tony Stark tuvo un triste final en el 2019, tras su muerte en la película de Avengers: Endgame. Con su partida muchos fans estaban tristes y a la expectativa de que Robert Downey Jr. regresara en algún punto de la historia a portar el traje de Iron Man, pero eso no sucedió.

Las teorías respecto a su regreso, continuaron, pero Marvel Studios nunca confirmó que alguna aparición de este personaje fuera posible dentro de los nuevos proyectos. Pero ahora hay un pequeño rayito de esperanza para todos los fans de Iron Man y es que en una reciente entrevista Robert Downey Jr. habló sobre su personaje.

Robert Downey Jr. habló en una entrevista de la posibilidad de volver a portar el traje de Iron Man

Durante una entrevista junto a la actriz Jodie Foster, la actriz no dudo en recordarle que ha “hecho parte de acrobacias locas e inseguras”, haciendo referencia a la interpretación del actor como Iron Man.

Cuando Robert Downey Jr. escuchó a la actriz no dudo en expresarse con un “me encanta”, fue ahí cuando Jodie Foster le preguntó al actor si pensaría en volver a usar el traje de Tony Stark. El actor comentó que es el personaje más parecido a sí mismo que ha interpretado.

“Está dentro de mi ADN. Es, probablemente, el personaje más parecido a mí que he interpretado, aunque es mucho más genial que yo. Me he vuelto sorprendentemente abierto a la idea” respondió Robert Downey Jr. ante el cuestionamiento.

Robert Downey Jr. finalizó la plática al mencionar su apertura para regresar como Iron Man, al tiempo del que habló sobre las producciones que han protagonizado. Hasta el momento no hay nada oficial por parte de Marvel Studios, pero al menos ahora todos sabemos que el actor está completamente abierto a interpretar una vez más al personaje de Tony Stark.