¡Así será el regreso del elenco de Scott Pilgrim a la pantalla!

Una de las películas que más ha impactado a la industria del cine que se dedica a hacer historias sobre superhéroes es la ya icónica “Scott Pilgrim vs. The World”, la cual simplemente no puede pasar de moda, ¡hasta parece mentira que se estrenó hace 13 años! Con un elenco bastante destacable, con una de las historias más entretenidas y obviamente con ese toque de videojuego que todos amamos, los fans de este filme están más que contentos con la noticia que se anunció hace poco, pues todos esos personajes que conocemos van a volver en formato anime, ¡aquí te cuento todo lo que se sabe!

¿De qué trata Scott Pilgrim vs. The World?

Peeero si apenas te estás enterando de esta película, no te preocupes, déjame hacer un pequeñísimo resumen de lo que puedes esperar al adentrarte en este mundo de héroes y villanos.

“Scott Pilgrim vs. The World” está basada en las novelas gráficas de Bryan Lee O’Malley, serie titulada “Scott Pilgrim”, la película fue dirigida por Edgar Wright, un conocido guionista, productor, actor y director de cine que ha estado detrás de películas bastante importantes como “Baby: el aprendiz del crimen”, “Ant-Man: el Hombre Hormiga” o más recientemente “El Misterio de Soho”.

La historia tiene como personaje principal a Scott, un chico que puede parecer simple pero que un día descubre a la chica de sus sueños: Ramona Flowers, y se enamora perdidamente de ella, sin embargo, nada de esto será sencillo porque aparecerán los malvados exnovios de Ramona para querer deshacerse de Scott.

Él tendrá que enfrentarse a cada uno de ellos si es que quiere ganarse por completo el amor de Ramona, pero sus exnovios no serán cualquier cosa y el tiempo de la partida estará corriendo sin importar qué.

Como si se tratara de un videojuego clásico de luchas por rounds, “Scott Pilgrim vs. The World” llegó a la industria del cine para marcar un antes y un después en lo que ahora es considerada como una de las mejores películas en su género, hasta el punto de ahora ser considerada como un filme de culto.

Esto es todo lo que se sabe del regreso de Scott Pilgrim.

Hace poco se dio un gran anuncio para todos los seguidores de esta historia, pues se dio a conocer que una famosa plataforma de streaming estaría realizando un anime basado en las novelas gráficas “Scott Pilgrim"; pero esta no fue la mayor sorpresa, pues también se reveló el nombre de las personas que estarían involucradas en este gran proyecto.

Edgar Wright volverá pero esta vez como productor, y el trabajo de animación será encargado a Science SARU, un estudio japonés. Y casi todo el elenco de la película estaría de regreso para prestarles su voz a los personajes, entre ellos: Michael Cera (Scott), Elizabeth Winstead (Ramona), Brie Larson (Envy), Aubrey Plaza (Julie), Chris Evans (Lucas), Satya Bhabha (Matthew) Kieran Culkin (Wallace), Anna Kendrick (Stacey), Brandon Routh (Todd), Alison Pill (Kim), Johnny Simmons (Neil), Ellen Wong (Knives), Mark Webber (Stephen) y Mae Whitman (Roxy).

Y para aquellos que están interesados en el videojuego que surgió sobre este personaje, Anamanaguchi, quien se encargó de musicalizarlo, también será quien trabaje en canciones originales para esta nueva adaptación serial.