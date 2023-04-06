“The Rock” estará de regreso como Maui en el Live Action de Moana.

¡Atención fans de Moana! Esta semana, "The Rock" anunció su participación en el Live Action, ¿estás preparado para vivir esta fascinante aventura de la mano de actores increíbles? ¡Quédate, pues te contaré todos los detalles!

VIDEO | Dwayne Johnson interpreta ‘You’re Welcome’. Descubre el proceso simultáneo con la animación de Maui.

Desde hace algunos años, la empresa más famosa dedicada a los niños, ha apostado por revivir los grandes clásicos (y también producciones recientes) que marcaron muchas infancias y ¡hasta adolescencias!

Fue en 2016 que se estrenó Moana, una historia de aventuras donde Moana debe de pasar por algunos desafíos para salvar su hogar, pero debe de encontrar y desafiar a Maui, un fuerte y ancestral guerrero. Moana es la primera princesa polinesia, lo cual marcó la historia de estas películas.

¡Estas son las mejores películas de Dwayne "The Rock" Johnson!

La película recaudó una buena cantidad de dinero en taquilla y recibió el 96% de aprobación.

"The Rock" regresa como Maui.

La edición de Moana en 2016 fue animada, así que en esa ocasión, Dwayne "The Rock" Johnson prestó su voz para Maui para la versión original en inglés. Maui es un semidiós que acompaña a Moana en sus aventuras para salvar la isla.

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Bueno, bueno, pero... ¿Cuándo se estrena el Live Action?

Esto es lo que sabemos sobre el estreno del Live Action.

Este lunes, "The Rock" anunció mediante redes sociales, junto con la empresa productora de la película, que el Live Action de Moana ya es una realidad, que la producción del filme está en marcha y el exluchador volverá a interpretar al legendario Maui, tal como lo hizo en su versión animada.

Al igual que "The Rock" Johnson, la actriz que hizo el doblaje original de Moana, Auli'i Cravalho volverá a interpretar a la princesa polinesia.

En el video compartido en redes sociales, Dwayne Johnson anunció que más adelante se darán a conocer más detalles sobre la producción y su estreno, así que ¡atento! Pues pronto podría contarte más noticias.