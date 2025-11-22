Así se vivió el lanzamiento del BYD ATTO 8 en Jalisco: un SUV de 7 pasajeros con ADN 100% tecnológico

Los asistentes pudieron conocer de cerca su amplio espacio interior, probar funciones interactivas y ver en acción la nueva plataforma eléctrica que promete una experiencia de manejo más eficiente y poderosa.

El nuevo ATTO 8 [VIDEO] Jalisco fue sede este 6 de noviembre de uno de los lanzamientos automotrices más relevantes del año: el arribo del BYD ATTO 8, un SUV de siete pasajeros que responde directamente a las necesidades del mercado mexicano.

Durante el evento, BYD anunció su acelerado crecimiento en México: hoy cuentan con 85 tiendas y alcanzarán 100 antes de que termine 2025, lo que permitirá a más clientes disfrutar de lo mejor de la nueva movilidad eléctrica.

Entre música, activaciones y demostraciones del vehículo, el ATTO 8 dejó claro que llega para competir fuerte y conquistar a quienes buscan un SUV moderno, tecnológico y listo para el futuro.

