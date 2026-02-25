Selena Gomez y Benny Blanco: Señales de alerta en su relación tras polémico podcast

Benny Blanco, esposo de Selena Gomez, estrenó recientemente su podcast "Friends Keep Secrets" junto a su mejor amigo, Lil Dicky, y la esposa de este, Kristin Batalucco. Sin embargo, lo que parecía ser un lanzamiento emocionante para el productor de 37 años se transformó rápidamente en una lluvia de críticas. El comportamiento de Blanco durante el programa hizo que miles de usuarios en redes sociales le pidieran a Gomez que reconsidere su matrimonio.

En el podcast se ve al productor estadounidense acostado descalzo en un sofá, luciendo una camiseta naranja y blanca. Mientras el grupo conversaba, una toma capturó los pies del esposo de Selena, mostrando lo que parecía ser suciedad acumulada en las plantas y los dedos. Pero la polémica no terminó ahí; Blanco se esforzó por emitir una flatulencia de forma audible para toda la audiencia. Estos dos momentos se hicieron rápidamente virales, y los usuarios calificaron su conducta como una “falta de respeto” y una actitud inapropiada.

¿Qué dijeron los fanáticos de Selena Gomez? "Merece algo mejor"

La respuesta de los seguidores de la cantante no se hizo esperar, inundando las secciones de comentarios con expresiones de rechazo y preocupación:

"No puedo creer que ella le permita tocarla", escribió una persona debajo de un clip del podcast.

“LITERALMENTE ¿POR QUÉ se casaría con él entre todos los hombres del mundo?”.

“Benny Blanco se enorgullece de su mala higiene, lo cual es bastante preocupante. Es realmente poco atractivo”.

“Buen podcast, lávate los pies Benny y lava los pisos 😂”.

“Selena necesita divorciarse de él y encontrar a alguien mejor”, sentenció otro usuario.

“Nunca he estado más decepcionado de Selena que ahora”, comentaron algunos ante lo que consideran un estándar bajo por parte de la estrella de "Only Murders in the Building".

¿Benny Blanco confirmó que no se baña?

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Blanco se ve envuelto en controversias relacionadas con su higiene personal. En 2024, el productor afirmó públicamente que no se baña todos los días. Según Benny, esto es un símbolo de autenticidad y no solo una palabra de moda, defendiendo su estilo de vida relajado como parte de su esencia creativa.

