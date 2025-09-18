House Of The Dragon: ¿Cuándo se estrenará la tercera temporada? Esto se sabe

A un año del fin de la segunda temporada de House Of The Dragon, las y los seguidores del spin-off de Game Of Thrones se han cuestionado cuándo llegará la tercera entrega, pues el pasado mes de marzo se anunciaron el arranque de la producción en Reino Unido y, desde entonces, no ha habido nueva información.

Hasta el momento, no hay una fecha fija sobre la llegada de la tercera temporada, sin embargo, se prevé que esté lista para el 2026. Se tiene entendido que esta nueva entrega constará de 8 capítulos. Cabe mencionar que, para el arribo de la segunda entrega, los fans esperaron 2 año.

La espera por la tercera temporada de House Of The Dragon se ha vuelto un martirio para los fans debido a que aún no sé tiene claro de qué manera repercutirá la integración de otros personajes. Tommy Flanagan, conocido por sus papeles en Sons of Anarchy y Gladiador, y Dan Fogler, a quien vimos en la saga de Animales fantásticos y dónde encontrarlos así como en A complete Unknow, son los nuevos fichajes de la producción de HBO. El primero dará vida a Ser Roderick Dustin, mientras que el otro interpretará a Torrhen Manderly.

¿Cómo terminó la segunda temporada de House Of The Dragon?

Aunque aún quedan varios meses para la nueva entrega de House Of The Dragon, tenemos que recordar que en la temporada 2 los fans se quedaron con una batalla por comenzar: Rhaenyra vs. Aemond.

Alicent Hightower estaba decidida a ceder ante Rhaenyra Targaryen, pero todo parece demasiado fácil. Mientras Demon reafirmó su lealtad a su esposa y sobrina Rhaenyra y tiene a su ejército listo; Aegon escapa lejos de la pelea de sus hermanos por el trono.

