Invincible: 7 razones por las que Thragg es el Viltrumita más fuerte que Omni-Man y Mark Grayson

Invincible tiene disponible su cuarta temporada en Amazon Prime Video, sin embargo, en el séptimo capítulo de esta serie, vimos cómo el grupo de Allen Alien y Nolan, viajan al planeta Viltrumita para terminar con el pequeño equipo de este villano, el plan es ir y atacarlos, sin embargo, Thragg muestra su verdadero poder y deja varias bajas; es por ello que aquí te diremos 7 razones por las que el Gran Regente es más poderoso que Omni-Man y que Mark Grayson.

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7 razones por las Thragg es más poderoso que Mark Grayson y Omni-Man

1.- Su fuerza se debe a genética y gran disciplina

2.-Fue entrenado y tiene disciplina

3.-Los Ragnars son bestias especiales que derrotan fácilmente a los Viltrumitas, pero Thragg en el comic los tiene como mascotas

5.-Su edad es perfecta en la serie de Invincible le coloca factores a favor puesto que, es más joven que Conquista y más grande que Nolan, antes de que traicionen al primer Gran Regente que es Lord Argall, el antiguo líder de la Coalición, antes de que se diera la Gran Purga, donde los Viltrumitas tuvieron una pelea de todos contra todos y sólo los más fuertes sobrevivieron.

6.-En el séptimo capítulo pudimos ver que, Thragg quiere dialogar con Nolan, sin embargo, Omni-Man le dice que no y esto provoca el enojo del Gran Regente, quien con un sólo golpe en la barbilla lo regresa al espacio exterior, donde lo deja a la deriva por varios metros.

7.-Tras el golpe a Nolan, quien quiere enfrentarlo es Oliver, pero le destroza el puño, le arranca el brazo y posteriormente casi termina con su vida al darle una bofetada, le quita una parte de su quijada; tras esta escena, Nolan regresa y quiere medirse contra el Viltrumita, pero no pasa nada, de hecho, cuando Thragg, se mide ante Mark Grayson, en la serie se ve una escena bastante aterradora ya que, Invincible le da un cabezazo, pero cuando chocan sus frente, se ve una figura demoniaca, la cual hace referencia al gran poder que tiene este villano.