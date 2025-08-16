El adiós de Homelander: Esto es lo que sabemos sobre la quinta y última temporada de The Boys

Fue con un posteó en Instagram que Antoy Starr se despidió del personaje de Homelander al que le dio vida en la serie de The Boys, y realizó una reflexión sobre el final de este proyecto.

Aún cuando el productor de la serie Eric Kripke, compartió hace unas semanas sobre el fin de las grabaciones y había confirmado que la serie tendría solamente cinco temporadas (como fue el plan desde el inicio), muchos fans no saben qué esperar de esta última entrega.

¿Qué podemos esperar de esta última temporada?

Con una quinta y última temporada casi lista, los actores que trajeron a la vida a estos superhéroes inadaptados que han causado todo tipo de polémicas están por despedirse de este proyecto en su totalidad. (¿Habrá sorpresas en los spin-offs?)

Con un final al aire, muchos seguidores de esta historia esperan que sea fiel al cómic, aunque por otro lado también hay expectativa de que dé algunas sorpresas sobre la historia que ha enredado a Billy Butcher, Ryan Butcher, Hughie, Starlight, Kimiko, Frenchie, Mother Milk y compañía.

Es sabido que este desenlace vendrá de la mano del caos con un ambiente apocalíptico donde el dominio político de los Estados Unidos se verá comprometido y solo “Los Chicos”... ¿Pueden impedirlo?

The Boys y su impacto en la actualidad

Este programa llegó en una época sujeta en su totalidad a los superhéroes de Marvel y DC, por lo que un aire nuevo fue totalmente justo y necesario, donde The Boys llegaron con una trama e historia polémica y diferente a las que los fans de la ciencia ficción se habían acostumbrado.

Hace unos meses, Starr expresó su sorpresa luego de que algunos fanáticos de la serie han enaltecido a Homelander, lo que él calificó de surrealista, pues es justo la imagen que no quieren en el mundo.

Se espera que este desenlace llegue en la primera mitad del 2026, por lo que por ahora solo podemos esperar.