The Boys 5: Frenchie, Hughie o Butcher, este es el querido protagonista que podría morir en el quinto capítulo de la nueva temporada

The Boys 5 ya ha liberado sus primeros 4 capítulos de la quinta temporada, sin embargo, tal y como lo dijo el actor que da vida a Butcher: “Yo les recomendaría que no se encariñaran con ningún personaje”; y es que de acuerdo con lo que pasa en los cómics, al parecer existen muchas posibilidades de que, Frenchie, Hughie o el mismísimo Billy puedan morir en el quinto capítulo de la presente campaña; sin embargo, no se ha revelado ningún spoiler y aquí te diremos quién tiene más probabilidades de terminar con su historia en esta trama.

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Aunque hasta el momento no se ha confirmado quién podría morir en el quinto capítulo de The Boys, la realidad es que, en el cuarto episodio de la serie quién corrió más peligro fue precisamente Frenchie; en este capítulo vimos cómo Homelander y Soldier Boy fueron a uno de los laboratorios donde le implementaron la primera variante del Complejo V a este héroe de guerra, es por ello que, Patriota quiso acompañar a su padre para ver si existía el primer suero.

Sin embargo, padre e hijo no son los únicos que están en la búsqueda son los Chicos, Butcher, Kimiko, Frenchie, Hughie y Mother Milk, sin embargo desde que llegan al inmueble antes que los dos Supers, el grupo comienza a discutir por tonterías, y es aquí en donde el francés se ve totalmente vulnerable puesto que, sus compañeros comienzan un conflicto a golpes y él junto con M.M y Campbell son los únicos que no tienen poderes, pero, es el químico quien huye de Kimiko y de Billy para después encontrarse con Soldier Boy, a quien lleva a que conozca a uno de los villanos más peligrosos de la serie en el cómic.

En este capítulo se presentó a Quinn, uno de los primeros Supers que fue un experimento fallido de Vought, quien terminó convertido en una combinación de humano con una planta, la cual es capaz de manipular a otros con esporas llenas de odio, incluso se dice que, este ser podría ser el hermano de Soldier Boy, lo cual explicaría cómo fue el discurso que hace que Frenchie casi muera cuando el héroe estadounidense hace explotar su onda de poder ante lo que podría ser su familiar.

Fecha, hora exacta y dónde ver el nuevo capítulo de The Boys 5

Recuerda que, el quinto capítulo de The Boys se estrena el miércoles 29 de abril entre la 1 de la mañana y las 2:00 horas; y para verlo necesitarás tener la plataforma de streaming de Amazon Prime Video.

