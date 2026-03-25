¿Alguien va a morir? Creador de The Boys recomienda que NO te encariñes con ningún personaje rumbo a la final de la serie

The Boys estrenará su última temporada el próximo miércoles 8 de abril, y con este lanzamiento significará el final de la serie que inició el 26 de julio de 2019; sin embargo, el creador de esta trama, Eric Kripke, hizo una curiosa petición y les sugirió a los fanáticos de Butcher y los Muchachos que, no se encariñen mucho con los personajes, tanto del bando de Hughie Campbell como el de Homelander, porque todo puede pasar.

Te puede interesar: Invincible: Fecha, hora y dónde ver el cuarto capítulo de la nueva temporada, donde posiblemente se verá a Thragg

¿Qué dice Eric Kripke, creador de The Boys sobre la última temporada?

Eric Kripke dio una entrevista a SFX donde dio a conocer que, la temporada final de The Boys dará muchas sorpresas y añadió que, no se molestará en cuidar a los personajes que son protagonistas; como en otras series. El creador de Los Muchachos dijo que, el desenlace sí incluirá grandes pérdidas muy importantes, y añadió diciendo que, el cierre simplemente será emocionante, catártico y satisfactorio; sin embargo, sí concluyó diciendo que, se sentía un poco aterrorizado por la futura reacción de su público.

¿Cuándo se estrenarán los capítulos de The Boys?

Aunque la temporada final de The Boys se estrenará el siguiente 8 de abril de 2026 en un posible horario de la 1 o 2 de la madrugada; la realidad es que, los capítulos de esta serie se irán liberando cada semana, por lo que, se espera que salgan a la luz cada miércoles desde su estreno:

Capítulo: 1 y 2 el 8 de abril de 2026

Capítulo 3: 15 de de abril de 2026

Capítulo 4: 22 de de abril de 2026

Capítulo 5: 29 de abril de 2026

Capítulo 6: 6 de mayo de 2026

Capítulo 7: 13 de mayo de 2026

Capítulo 8: 20 de mayo de 2026

¿De qué tratará la temporada final de The Boys?

De acuerdo con su creador, esta temporada se centrará en 5 actos, pero en resumen, la trama será muy desoladora, sin embargo, sí veremos a Homelander con todo su poder, mientras que, Annie January quiere juntar a la resistencia en condiciones poco favorables; por otro lado, el grupo principal está fragmentado con varios personajes que vivirán en momentos complicados, lo que da pie a alianzas poco pensadas y decisiones que no esperabas ver.