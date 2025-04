¡Lois reveló la verdadera razón por la que no regresara Erik Per Sullivan a ser Dewey!

Recientemente, se ha vuelto viral en redes sociales una entrevista de hace algunos meses que le hicieron a la actriz Jane Kaczmarek, reconocida por su actuación en Malcolm, el de en medio, donde por primera vez revela el porqué el actor de Dewey no regresará, a interpretarlo en el robot.

¡Lois dice la verdad del porqué no regresara Dewey!

Jane Kacsmarek comentó para un importante medio que el actor Erick Per Sullivan se encontraba muy bien y que el tomar la decisión de no regresar era algo que ella admiraba, ya que el actor trabajo arduamente durante 7 años que fue lo que duro la serie al aire; sin embargo, decidió dedicarse a él y no seguir en el mundo de la actuación.

En la entrevista, Jane reveló que Erick nunca estuvo interesado en actuar, por lo que cuando terminó la serie decidió estudiar, entrando a una prestigiosa escuela y haciendo impresionantes trabajos de postgrado de literatura victoriana.

Sin embargo, ella también recalcó que Erick estaba muy agradecido con su personaje, Dewey, el cual resaltaba cada vez que salía a escena en Malcolm el de en medio. Según Lynwood Boomer, el creador de la serie Dewey podría encajar perfecto en cualquier escena, dando un toque mágico a la serie, ya que su personaje siempre era agradable para la audiencia.

¿Cuándo se estrenan los nuevos episodios de Malcolm el de en medio?

La icónica serie Malcolm el de en medio está haciendo su esperado regreso con nuevos episodios que se estrenarán en Disney+. Este revival de la serie que marcó a toda una generación se celebra con el 25º aniversario de la serie original, que estuvo al aire desde el año 2000 hasta 2006.

Recientemente, varios miembros del elenco han confirmado oficialmente que el proyecto ya ha comenzado con la grabación. En sus redes sociales, han compartido fotos de los guiones y sus experiencias de vuelta en el set, generando gran emoción entre los fanáticos.