3 caricaturas que marcaron tu infancia y desaparecieron sin que te dieras cuenta; así puedes verlas en streaming

¿Recuerdas esa época en la que podías pasar horas pegado al televisor viendo tus caricaturas favoritas? Por desgracia, muchas de esas joyas de la televisión salieron del aire sin previo aviso y, conforme ibas creciendo, seguro ni te diste cuenta. A continuación, te compartimos 3 series animadas que marcaron tu infancia y, lo mejor de todo: ¡Están disponibles en streaming! Lo que es perfecto si quieres revivir esos domingos de cereal y TV, sin ninguna otra preocupación.

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3 series animadas que marcaron tu infancia y desaparecieron sin que te dieras cuenta

Recreo

¿Dónde ver en streaming? Disney+

Cómo olvidar a la pandilla que nos enseñó tanto sobre la vida en el patio de recreo. Esta serie animada seguía las aventuras de T.J. y su grupo de amigos en una escuela primaria, donde el patio de recreo se convertía en todo un escenario que reflejaba las complejidades de la jerarquía social. Si bien la serie tuvo algunas películas, hoy sólo vive en nuestros recuerdos.

Los Castores Cascarrabias

¿Dónde ver en streaming? Paramount+

Sin duda una caricatura llena de humo ácido, con peleas absurdas y aventuras tan extrañas como divertidas. Por desgracia, la serie llegó a su fin de forma abrupta debido a una controversia. El final fue censurado, ya que los personajes rompían la cuarta pared al descubrir que eran dibujos animados, lo que no fue del agrado de los ejecutivos.

Kim Possible

¿Dónde ver en streaming? Disney+

¡Siempre lista para salvar al mundo! Sin duda, Kim y su fiel compañero Ron se convirtieron en icónos de acción dentro de la animación. Si bien la serie llegó a su fin luego de tres temporadas, la presión de los fans logró que Disney aceptara producir una cuarta entrega, convirtiéndola en uno de los pocos casos en los que la audiencia logró “resucitar” una serie.