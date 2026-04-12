¿Habrá más de Malcolm el de en medio? Su creador no descarta otra temporada tras el éxito del revival

Yes, no, maybe… I don’t know! fue la respuesta del creador de Malcolm el de en medio, Linwood Boomer, cuando se le cuestionó sobre la posibilidad de una segunda temporada del exitoso revival, titulado “La vida sigue siendo injusta”. Si bien el actor y guionista confirmó que el regreso de la serie fue pensado como “una sola temporada”, no descartó la creación de una nueva entrega, siempre que se dé de una manera “muy particular” y que las agendas de los protagonistas estén disponibles.

“Creo que las cosas tendrían que darse de una manera muy particular para que eso sucediera. No sé si estaré aquí, o si tardará otros 17 años en ocurrir, pero tal vez uno de mis hijos lo haga" aseguró a través de una reciente entrevista; aunque, siendo realistas, las posibilidades son bajas, pues su protagonista, Frankie Muniz, ha dejado la puerta cerrada.

NO habrá segunda temporada de Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta, asegura Frankie Muniz

En una entrevista diferente, Frankie Muniz, quien da vida al emblemático Malcolm, aseguró que el revival fue pensado como un cierre para la serie, no como una prueba para ver si era aceptado por el público y poder lanzar más temporadas. Dicho esto, la posibilidad de una segunda entrega está completamente descartada, al menos por Frankie Muniz y Bryan Cranston (Hal), quien también fue productor ejecutivo del proyecto.

“La intención nunca fue que la miniserie se convirtiera en una prueba y luego obtuvieran más. Por ahora, eso es todo. Son solo cuatro episodios y estamos fuera (...) Espero que las personas lo acepten, es lo que nosotros hicimos”, aseguró Muniz durante una entrevista con Zach Sang Show.

¿En dónde ver Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta en México?

Los cuatro episodios de Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta ya están disponibles en la plataforma de streaming de Disney+; al igual que la serie original, la cual regresa a las pantallas de Azteca 7 a partir de este lunes, 13 de abril, en punto de las 6:00 p.m.

Malcolm el de en medio regresa a Azteca 7. 😎🔥 No te pierdas las travesuras más divertidas, este lunes a las 6:00 p.m. 📺 pic.twitter.com/qFn9axKiS2 — Azteca 7 (@AztecaSiete) April 7, 2026

Confirmado: los protagonistas de Malcolm el de en medio vienen a México

Para celebrar su regreso, Frankie Muniz (Malcolm), Christopher Masterson (Francis Wilkerson) y Justin Berfield (Reese) vendrán a México. La cita será el martes, 14 de abril, en los foros de Venga La Alegría, así que no olvides sintonizar tu televisión en punto de las 9:00 a.m.