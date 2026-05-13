4 series que debes ver si te gustó jugar Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 pudo haber sido un videojuego que tuvo un inicio que muchos llamarían atropellado, con diferentes bugs difíciles de ignorar y cosas que hacían parecer que el juego no había terminado de desarrollarse correctamente, sin embargo, gracias a diversos parches a lo largo de los años, el ya clásico de CD Projekt RED se ha ganado a cientos de gamers alrededor del mundo, y si quieres consumir más cosas que se parezcan al distópico universo de V te dejamos 4 series imperdibles.

4 series parecidas a Cyberpunk 2077 que te encantarán

El tema del cyberpunk se ha explorado en diferentes títulos, tanto largometrajes como series, libros y por supuesto videojuegos. La lucha eterna entre la tecnología y el cuerpo orgánico, la mente, el alma y la pregunta de ¿qué es lo que nos hace humanos? sigue construyendo universos en donde intentamos encontrar respuestas.

1. Pantheon

En Pantheon seguimos a Maddie, una adolescente que de repente recibe mensajes anónimos en su computadora, mensajes que solo están hechos de emojis. Con este misterio, se pone a investigar de quién se trata y descubre algo aterrador y, a la vez, emocionante: se trata de su papá, quien murió dos años antes después de una terrible enfermedad, y poco a poco desentraña a la empresa detrás de ello, quienes clonaron la conciencia de su padre en la nube.

|Crédito: AMC Studios

2. Altered Carbon

Altered Carbon nos ubica en el año 2384, en un mundo futurista pero nada alentador en donde las personas tienen la capacidad de transferir sus recuerdos y su conciencia a otros cuerpos, con eso como base conocemos a un prisionero el cual es "transferido" a un nuevo cuerpo, con el cual deberá investigar el asesinato de un hombre extremadamente rico. Si bien la serie fue cancelada después de apenas dos temporadas, el título retrata muy bien el mundo cyberpunk.

|Crédito: Skydance

3. Cowboy Bebop

Un anime de 1998, Cowboy Bebop nos lleva al futuro, el año 2071, en donde la humanidad se ha visto forzada por colonizar el espacio después de que la Luna fuera destruida. En este mundo seguimos a un grupo de cazarrecompensas que viaja por todo el sistema solar para atrapar a criminales, todo con el objetivo de tener dinero para comprar comida, sin embargo cada uno de ellos tiene un pasado del cual huir.

|Crédito: Sunrise Inc.

4. Love, Death and Robots

Love, Death and Robots es una serie con capítulos unitarios en donde resalta muchísimo la animación utilizada para cada episodio, de la cual se encargan estudios distintos. Sin embargo varios de estos capítulos cuentan con la estética y la problemática que se aborda a través del cyberpunk: interfaces neuronales, alteraciones del cuerpo, persecuciones en ciudades futuristas y caóticas, rebeliones y más.