42 dibujos de Demon Slayer para imprimir y colorear: desde los más básicos hasta los más elaborados

Mira estas opciones simples y detalladas para todas las edades y niveles de creatividad de dibujos de Demon Slayer, ideales para principiantes o fanáticos.

Notas,
Series A7

Escrito por:  Ana André | DR

Demon Slayer es uno de los animes más populares y queridos, y sus personajes se han convertido en los favoritos para dibujar y colorear. En esta recopilación encontrarás 42 dibujos de la serie para imprimir, con opciones que van desde las más básicas hasta las más elaboradas, perfectas para niños, principiantes o fans que buscan un reto creativo.

Estos son los mejores dibujos de Demon Slayer

  • Tanjiro Kamado (rostro sencillo)
  • Tanjiro Kamado en pose de combate
  • Nezuko Kamado versión kawaii
  • Nezuko Kamado con bambú
  • Zenitsu Agatsuma básico
  • Zenitsu usando la respiración del rayo
  • Inosuke Hashibira sin máscara
  • Inosuke con máscara de jabalí
  • Giyu Tomioka retrato
  • Giyu Tomioka en acción
  • Shinobu Kocho básica
  • Shinobu Kocho con mariposas
  • Kyojuro Rengoku rostro
  • Rengoku en pose heroica
  • Mitsuri Kanroji sencilla
  • Mitsuri Kanroji detallada
  • Obanai Iguro básico
  • Obanai Iguro con serpiente
  • Tengen Uzui caricaturizado
  • Tengen Uzui versión detallada
  • Muichiro Tokito simple
  • Muichiro Tokito en combate
  • Kagaya Ubuyashiki
  • Grupo de pilares (Hashira)
  • Tanjiro y Nezuko juntos
  • Tanjiro, Zenitsu e Inosuke
  • Escena de entrenamiento
  • Escena de batalla simple
  • Espada Nichirin
  • Máscara de Tanjiro
  • Emblema del Cuerpo de Exterminio
  • Demonio básico
  • Demonio detallado
  • Muzan Kibutsuji sencillo
  • Muzan Kibutsuji detallado
  • Personajes en versión chibi
  • Tanjiro estilo kawaii
  • Nezuko estilo kawaii
  • Zenitsu chibi
  • Inosuke chibi
  • Escena grupal básica
  • Escena grupal elaborada
