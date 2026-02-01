42 dibujos de Demon Slayer para imprimir y colorear: desde los más básicos hasta los más elaborados
Mira estas opciones simples y detalladas para todas las edades y niveles de creatividad de dibujos de Demon Slayer, ideales para principiantes o fanáticos.
Demon Slayer es uno de los animes más populares y queridos, y sus personajes se han convertido en los favoritos para dibujar y colorear. En esta recopilación encontrarás 42 dibujos de la serie para imprimir, con opciones que van desde las más básicas hasta las más elaboradas, perfectas para niños, principiantes o fans que buscan un reto creativo.
Estos son los mejores dibujos de Demon Slayer
- Tanjiro Kamado (rostro sencillo)
- Tanjiro Kamado en pose de combate
- Nezuko Kamado versión kawaii
- Nezuko Kamado con bambú
- Zenitsu Agatsuma básico
- Zenitsu usando la respiración del rayo
- Inosuke Hashibira sin máscara
- Inosuke con máscara de jabalí
- Giyu Tomioka retrato
- Giyu Tomioka en acción
- Shinobu Kocho básica
- Shinobu Kocho con mariposas
- Kyojuro Rengoku rostro
- Rengoku en pose heroica
- Mitsuri Kanroji sencilla
- Mitsuri Kanroji detallada
- Obanai Iguro básico
- Obanai Iguro con serpiente
- Tengen Uzui caricaturizado
- Tengen Uzui versión detallada
- Muichiro Tokito simple
- Muichiro Tokito en combate
- Kagaya Ubuyashiki
- Grupo de pilares (Hashira)
- Tanjiro y Nezuko juntos
- Tanjiro, Zenitsu e Inosuke
- Escena de entrenamiento
- Escena de batalla simple
- Espada Nichirin
- Máscara de Tanjiro
- Emblema del Cuerpo de Exterminio
- Demonio básico
- Demonio detallado
- Muzan Kibutsuji sencillo
- Muzan Kibutsuji detallado
- Personajes en versión chibi
- Tanjiro estilo kawaii
- Nezuko estilo kawaii
- Zenitsu chibi
- Inosuke chibi
- Escena grupal básica
- Escena grupal elaborada