5 datos que debes de saber para entender el FINAL de The Boys; ¿A qué hora se estrena en México?

Estamos a pocas horas de presenciar el final de la serie de The Boys, una de las producciones que más ruido han hecho en los últimos años pues han mostrado un lado poco abordado de los “superhéroes” o demás seres con poderes sobrehumanos, yendo por otro lado a lo tradicional dualidad entre el bien y el mal.

A lo largo de los años hemos visto a William Butcher, Annie, Hugie, M.M., Kimiko, Frenchie lidiar contra los sups en una realidad distópica (que cada capítulo se parece más a la nuestra), donde en realidad nadie sabe qué esperar de quienes tendrían qué protegernos como el antagonista Homelander y en las últimas temporada, Soldier Boy, Deep, o Sister Sege y aunque el cómic nos ha mostrado una historia, todo parece indicar que ahora tendremos una distinta.

¿Qué podremos ver en el final de The Boys?

Enfrentamiento final: Tras varios años y un gran rencor y visión compartida, por fin tendremos un enfrentamiento a muerte entre William Butcher y Homelander, donde además de destructiva y apocalíptica se espera el final de uno de los dos.

La muerte de Butcher: Si bien, el desenlace de su batalla vs Homelander es un misterio, en las últimas temporadas le hemos visto ser consumido por el cáncer y por la habilidad que el Compuesto V temporal le ha dado.

Ryan y el futuro de la humanidad: Si bien, la confusión entre el joven hijo biológico de Homelander ha estado latente, este tendría dos caminos a elegir, ser alguien mejor que todos las personas de su ambiente o replicar las acciones de su padre o Butcher.

Violencia en enfrentamientos: Aunque la historia podría centrarse en Butcher y Homelander, no hay que dejar de lado a Annie, Deep, M.M., Kimiko y Huigh, quienes buscarán un modo de detener a los primeros mencionados.

Sister Sage y el plan final: Aunque hemos visto que es la sup más inteligente del mundo, podríamos estar frente a su plan más grande, donde contempló los riesgos y ventajas de estar cerca de Homelander, a quien podría traicionar.

¿En dónde y a qué hora ver el final de The Boys?

Si eliges ver el final desde casa, podrás verlo en punto de las 2:00 am de este miércoles 20 de mayo a través de la plataforma de Prime Video, donde se encuentran todos los capítulos de la serie y demás spin-offs.

Por otro lado, habrá algunos cines de México que proyectarán este final, el cuál podrás seguir en punto de las 12:00 am del miércoles en funcione especiales.