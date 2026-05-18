Showrunner de The Boys asegura que el final de la serie será “malo”

Estamos a horas de poder presenciar el final de The Boys, una de las series más controversiales de los últimos años que nos han mostrado otro lado de los superhéroes pocas veces abordado, siendo este uno de los puntos por el cual se volvió tan popular.

Con 5 temporadas, The Boys ha logrado atrapar a un gran fandom tal como cuando se publicó el cómic del cual la serie está adaptada, aunque han habido algunas diferencias bastante significativas respecto a la historia que hemos visto a través de Prime Video y su showrunner, Eric Kripke es bastante consciente de ello e incluso ha asegurado que el final será “malo”.

¿Qué se sabe sobre el final de The Boys?

A poco del final de una de las series más queridas, Eric Kripke señaló que el final de la serie será una sátira a los malos finales, haciendo referencia a que este será ‘malo’ de nueva manera… Palabras que han generado confusión en sus fans pues las expectativas de este último capítulo han sido bastante altas.

Si bien, hemos tenido algunas similitudes entre el cómic y la serie, el final de este proyecto es todo un misterio donde en palabras de Kripke, ha sugerido que los fans no deberían encariñarse con ningún personaje, lo que ha dejado ver que fiel a su estilo, esta serie podría terminar con la muerte de muchos de los personajes.

Por otro lado, a varios años de este final, se sabe que Black Noir en realidad era un clon de Homelander, quien en realidad hizo cosas atroces haciéndose pasar por este antagonista, aunque este final ha sido completamente descartado para la televisión y por si fuera poco, se ha confirmado que cada personaje tendrá un final de historia, sin dejar misterios o especulaciones futuras.

¿A qué hora sale el final de The Boys en México?

Aunque en otros países la función del final de The Boys será el martes 19, este se podrá ver en cines de nuestro país el mismo 20 de mayo en algunos cines en específico, por lo que es recomendable checar si en tu cine local lo proyectarán.