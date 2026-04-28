¡Prepárate para un mes lleno de acción, drama y romance en Prime Video! La famosa plataforma de streaming sorprende con un catálogo de estrenos lleno de historias imperdibles: desde narrativas cargadas con verdaderas secuencias de acción hasta romances juveniles que no te querrás perder. A continuación, te compartimos 5 series que llegarán a Prime Video en mayo de 2026. ¡Toma nota!

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Estos son los 5 estrenos que llegan a Prime Video en mayo del 2026 y no te puedes perder

1. Citadel, temporada 2

Fecha de estreno: 6 de mayo

Mason (Richard Madden) y Nadia (Priyanka Chopra) están de vuelta para combatir a Manticore. Esta nueva temporada promete una trama llena de acción, en la que los protagonistas explorarán las consecuencias de sus decisiones, a medida que se enfrentan a misiones más complicadas.

2. Off Campus

Fecha de estreno: 13 mayo

Off Campus promete ser uno de los dramas juveniles más exitosos del año. La serie está basada en las novelas de romance de Elle Kennedy. Cada uno de sus libros sigue la historia de una pareja diferente del mismo grupo de amigos. Bajo esta línea, podemos esperar una producción cargada de amor y mucho, pero mucho, drama adolescente.

3. Buenos presagios, temporada 3

Fecha de estreno: 13 mayo

La tercera y última temporada de la serie continúa con la historia de Azirafel, el Arcángel Supremo que acude a Crowley para frenar la Segunda Venida. A juzgar por el tráiler oficial, esta nueva entrega le es fiel a su humor y tono irreverente, además de ofrecer momentos de reflexión total.

4. No es lo que piensas

Fecha de estreno: 15 mayo

Se trata de una nueva serie con temática religiosa. Esta producción sigue la historia de Malcolm, un pastor que lucha por seguir adelante con sus tres hijos tras la lamentable muerte de su esposa. Sin duda, esta historia te sacará más de una lágrima.

5. Spider-Noir

Fecha de estreno: 27 de mayo

Esta nueva serie del universo de Spider Man sigue la historia de Ben Reilly, un detective privado con superpoderes que se encuentra cansado del mundo real. A diferencia del carismático Peter Parker, esta es una versión más envejecida del superhéroe arácnido y un tanto más cínica. Aquí un adelanto:

Bonus: Jack Ryan: Guerra encubierta

Jack Ryan: Guerra encubierta es una secuela de la exitosa serie protagonizada por John Krasinski. A través de esta nueva cinta se sigue la historia de Jack Ryan, quien ahora se enfrenta a una conspiración por Europa y Medio Oriente.