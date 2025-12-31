Stranger Things cambia la fecha y horario de su último capítulo ¿Ya no será el 31 de diciembre de 2025?

Stranger Things 5 cambia de fecha y horario su último capítulo de la temporada final, ¿ya no será el miércoles 31 de diciembre de 2025? Muchos esperan saber qué pasará con este grupo de amigos que quieren rescatar a la hermana de Mike quien sigue atrapada en el mundo de Vecna junto con otro grupo de niños.

¿A qué hora se estrena el último capítulo de Stranger Things 5 hoy miércoles 31 de diciembre?

La fecha de estreno del último capítulo de Stranger Things 5 sigue siendo el mismo, y se podrá ver a través de la plataforma de streaming este miércoles 31 de diciembre de 2025, sin embargo, la hora sí ha sido cambiada y para poder ver cuál será el destino de Vecna, Eleven y Will, deberás prender tu Smart TV en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cuánto durará el último capítulo de Stranger Things 5’

De acuerdo con algunos informes, el último capítulo de Stranger Things 5 tendrá una duración de 2 horas y 8 minutos. El cambio de horario e incluso de fecha estaba programado para que se diera el jueves 1 de enero de 2026 en punto de las 2 de la mañana, esto porque era un horario global, sin embargo, el episodio cumbre de esta serie se adelantó para que la audiencia pudiera disfrutar de la fiesta de Fin de Año, preparar la cena y disfrutar de la familia y amigos.

¿De qué tratará el último capítulo de Stranger Things 5?

La sinopsis del último capítulo de Stranger Things 5 promete ser un episodio bastante oscuro, y aunque el pueblo de Hawkins, sigue con la presencia militar debido a los recientes acontecimientos, Hope y el grupo de Eleven quieren rescatar a la hermana de Mike y los niños, quienes ya entraron en un tipo de trance con Vecna.

La batalla final se verá y de acuerdo con los mismos actores, se aproximan varias muertes o desenlaces poco gratificantes para los fanáticos de la serie; se dice que, Dustin, Nancy, o Steve serán quienes puedan hacer un acto heroico para salvar al mundo de los malvados planes de Vecna, incluso muchos seguidores piensan que Eleven sería quien termine dando su vida por el bien del Universo.