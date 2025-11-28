De no creerse, este es el querido personaje de Stranger Things que morirá en la quinta temporada según la IA

La serie de Stranger Things 5 ya estrenó el primer volumen de su temporada final, sin embargo, aunque la historia se quedó con Will Byers con poderes y salvando a Mike, Robin y Lucas, la realidad es que las teorías sobre las posibles muertes cada día aumentan y de acuerdo con la Inteligencia Artificial, la IA ya sabe quiénes son los personajes que veremos morir.

¿Qué personaje de Stranger Things tiene más probabilidad de morir según la IA?

De acuerdo con la IA, quien tiene más probabilidad de morir es Will Byers; este personaje tiene todo en su contra puesto que, la serie inició con su desaparición y con lo que vimos en el inicio del primer capítulo de la temporada final, la conexión que tiene con el villano Vecna, podría hacer que el “Mago” se sacrifique, algunos piensan que lo hará por Mike Wheeler.

El segundo personaje que podría morir es Steve Harrington, algunos fans piensan que la historia de este chico podría terminar en un heroico sacrificio, y a quien podría salvar es a Dustin, el grupo de chicos o bien, a Nancy Wheeler.

Por otro lado, las teorías sobre que, Eleven sería la protagonista que moriría en esta quinta temporada; algunos fans comentan que Once se sacrificaría por sus compañeros y con su muerte mataría a Vecna.

¿Cuándo se estrena el segundo volumen de la temporada final de Stranger Things?

Recuerda que, el segundo volumen de la temporada final de Stranger Things se estrenará el miércoles 25 de diciembre; este contará con 3 episodios, los cuales vendrán acompañados de acción y drama. El capítulo final se estrenará el 31 de diciembre, pero este episodio se podrá ver en cine y además la duración tendrá el formato de película, por lo que podría durar más de 2 horas.

