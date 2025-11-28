El personaje de Stranger Things que eres de acuerdo a tu signo zodiacal

Cada uno de los personajes de Stranger Things tiene una personalidad que lo caracteriza, es por ello que aquí te diremos quién eres de acuerdo al signo zodiacal en el que estás regido.

Este es el personaje de Stranger Things de acuerdo a su signo zodiacal

Aries del 21 de Marzo al 19 de abril

Joyce Byers: Eres uno de los signos con más energía, eres un líder natural con un espíritu, no conoces los límites, cuentas con mucha energía la cual se contagia, eres un ser de confianza e inquebrantable

Tauro del 20 de abril al 20 de mayo

Jim Hopperr: Eres una persona tranquila, pero tu determinación y confiabilidad te convierten en ese amigo en el que todos confían.

Géminis del 21 de mayo al 20 de junio

Millie Bobby Brown (Eleven): Eres un poco temperamental, tu personalidad llama la atención, tu mente es brillante y además eres adaptable, nunca dejas de explicar; pero sobre todo eres capaz de ser un camaleón social.

Cáncer del 21 de junio al 22 de julio

Mike Wheeler: Eres uno de los signos más nobles, tienes una fortaleza y puedes ser muy intuitivo, además eres un ser que hace las cosas de corazón.

Leo del 23 de julio al 22 de agosto

Steve Harrington: Eres puro fuego, no te importa que te pegue la vida, te levantas y conforme vives una derrota te vuelves más fuerte y sobre todo muy sabio. Eres muy generoso, además tienes un magnetismo natural, eres de los más valientes y fuertes.

Virgo del 23 de agosto al 22 de septiembre

Nancy Wheeler: Noble de corazón, combinas tu inteligencia con la valentía, además das todo por los tuyos.

Libra del 23 de septiembre al 22 de octubre

Will Byers: Un ser totalmente diplomático, de corazón noble y que tiene conexiones fáciles con las personas, te gusta la armonía de un lugar y que no se sienta un ambiente de tensión.

Escorpio del 23 de octubre al 21 de noviembre

Billy Hargrove (hermano de Max): Misterioso de nacimiento, tienes una pasión impresionante, además tu presencia se nota en cuanto llegas, no le temes a nadie y además siempre regresas más fuerte si algo te hiere.

Sagitario del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Lucas Sinclair: En tu interior vive uno de los fuegos más intensos, eres optimista y tu sed de conocimiento es tu señal particular. Siempre encuentras el lado positivo de las cosas y tomas todo como un hermoso aprendizaje.

Capricornio del 22 de diciembre al 19 de enero

Dustin Henderson: Disciplinado y de gran corazón, pero, uno de tus sellos tan distintivos es la planificación a largo plazo, cuentas con la capacidad de convertir los obstáculos en factores que te ayuden a llegar a tus metas.

Acuario del 20 de enero al 18 de febrero

Robin Buckley: quieres cambiar al mundo y eres de los signos que busca revolucionar al mundo, tu rebeldía no conoce límites y además te caracterizas por ser un espíritu indomable e innovador.

Piscis del 19 de febrero al 20 de marzo

Murray Bauman: Eres un ser compasivo, no tienes límites, además eres una persona visionaria, y quieres ayudar a todos los que te rodean.

