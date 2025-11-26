Prepara botana y comida, porque esto es lo que durarán los capítulos de Stranger Things 5
Stranger Things 5 estrenará sus primeros 4 capítulos este 26 de noviembre, y esto es lo que durará cada episodio
Prepara comida, botana y bebidas para poder disfrutar de la quinta temporada de Stranger Things 5, la cual se estrena este miércoles 26 de noviembre en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México. Es por ello que aquí te diremos cuánto tiempo durarán todos los capítulos de la historia de Eleven, quien deberá entrenar para poder derrotar a Vecna o a los monstruos que pudieran aparecer en su etapa final de la trama.
¿Cuánto durarán los capítulos finales de Stranger Things 5?
La última temporada de Stranger Things contará con 8 capítulos, los cuales estarán divididos en 3 volúmenes, el primer apartado contará con los episodios del 1-4, el segundo del 5-7 y el tercero será de larga duración, por lo que se estima que tenga una duración de 2 horas o más.
De acuerdo con algunos informes, los episodios de la última temporada de Stranger Things tendrán una duración de 54 minutos o de más de 2 horas, sin embargo, los capítulos 4 y 8 serán los más largos y se estima que puedan durar casi como una película.
Capítulo 1: The Crawl con duración de 1 hora con 8 minutos
Capítulo 2: The Vanishing of Holly Wheeler con una duración de 54 minutos
Capítulo 3: The Turnbow con duración de 1 hora y 6 minutos
El capítulo 4 podría durar 2 horas.
¿Cuál es el elenco de Stranger Things 5?
Millie Bobby es Eleven
Winona Ryder es Joyce Byers
David Harbour es Jim Hopper
Finn Wolfhard es Miker Wheeler
Gaten Matarazzo es Dustin Henderson
Noah Schnapp es Will Byers
Caleb McLaughlin es Lucas Sinclair
Natalia Dyer es Nancy Wheeler
Sadie Sink es Max Mayfield
Priah Ferguson es Erica Sinclair
Joe Keery es Steve Harrington
Charlie Heatoin es Jonathan Byers
Jamie Campbell Bower es Vecna