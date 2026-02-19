¿Chamanes compitiendo por ver quién adivina mejor? Este es el reality show coreano que pone A PRUEBA a adivinos y lo puedes ver en streaming

Si eres de los que disfruta ver cosas muy locas en la televisión, existe un reality coreano donde chamanes y adivinos compiten por ver quién es el mejor. Así es, hablamos de Battle of Fates, un programa que se estrenó en Disney+. En este se reúne a 49 “lectores del destino” de Corea del Sur para que se enfrenten en pruebas diseñadas para demostrar quién tiene la mayor precisión al predecir el futuro. Esta nueva apuesta de la plataforma de streaming tiene programado su estreno para el 11 de febrero de 2026.

¿Qué es Battle of Fates y por qué está llamando la atención?

Este programa reúne a practicantes de distintas disciplinas mágicas: chamanismo, tarot, lectura facial, lectura de pies, saju (astrología coreana) y otras escuelas de adivinación. En este reality, todos ellos competirán en un formato de supervivencia donde deben superar retos que pondrán a prueba sus habilidades mágicas. Lo que llama la atención a muchos es que los participantes pueden utilizar desde rituales tradicionales con herramientas simples como campanas y varillas de radiestesia hasta objetos modernos como laptops para analizar información.

¿Cómo funciona la competencia?

Cada capítulo la producción les diseña desafíos que ayudarán a medir la precisión de las predicciones. Los concursantes deberán informar de manera precisa la información obtenida con su procedimiento; de esta forma evitarán ser eliminados y seguirán avanzando.

¿Dónde y cuándo ver Battle of Fates?

El pasado 11 de febrero se estrenaron los primeros 4 capítulos de la serie y el 18 de febrero, tres. Mientras que el 25 de febrero saldrán dos episodios más y, por último, la gran final llegará a la plataforma el 4 de marzo. Los primeros episodios han comenzado a romperla y ha generado enorme interés en el público internacional. Muchos se sienten atraídos por el humor y las tradiciones coreanas.

Algo queda claro, seas o no creyente: Battle of Fates es una increíble propuesta de Disney+ que mezcla tradición y espectáculo en un formato competitivo difícil de ignorar. ¿Ya la viste?

