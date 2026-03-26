Como Agua para Chocolate, Temporada 2: ¿cuáles son las canciones que aparecen en la última temporada de HBO Max y por qué fueron elegidas?

No hay duda de que 'Como Agua Para Chocolate' arrasó con todo en su temporada 2, pues la historia original de Laura Esquivel rebasó el nivel de lo que muchos esperaban, desde la caracterización de los personajes, la fotografía y, por supuesto, el soundtrack, el cual dejó al público encantado, pues todas las canciones fueron acordes a los momentos clave que pasaron dentro de la serie.

Como Agua Para Chocolate: Soundtrack oficial de la segunda temporada

Las canciones de Como Agua Para Chocolate forman parte importante de cada escena, pues es parte fundamental para transmitir momentos especiales que seguramente quedaron marcados en tu mente.

Hace tiempo no veía amanecer - Un León Marinero

Cucurrucucu Paloma - Gaby Moreno

Caramelito - Naia Valdez

Ódiame - Santa Cecilia y Noel Schajris

El relámpago - Lila Downs

Luna - Zoé

Tiene que ser más fácil - Valeria Castro

Fantasmas - Humbe

Chéni - La bruja de Texcoco

Si me esperas - Wuicho Kun

Brindo - Silvana Estarada

Tenías que ser tu - Silvana Estrada

Toda una vida - Carla Morrison



Si bien, vemos algunos nombres muy reconocidos como Zoé, Carla Morrison y Lila Downs, también hay nuevos artistas a los cuales se les quiere dar foco por su gran talento musical.

Las escenas y canciones que quedaron marcadas en la serie de Como Agua Para Chocolate

Hace tiempo no veía amanecer: Una de las primeras escenas que erizó la piel de todos es cuando Tita empieza a ver la vida de otra forma gracias al apoyo del doctor Dr. Brown y mira hacia un lago donde se puede ver el amanecer. Esta escena acompañada por la canción de Un León Marinero dejó encantados a muchos.

Cucurrucucu Paloma: Tita de la Garza regresa a la hacienda donde vivió toda su infancia, pero los malos recuerdos la persiguen y aunque se refugia en la cocina, no deja la tristeza y recuerda a su nana "Nacha" mientras de fondo podemos apreciar la voz de Gaby Moreno entonando una versión muy interesante de Cucurrucucu Paloma.

Fantasmas: Esta canción es perfecta para recordar a aquellos que ya no se encuentran entre los vivos y fue el tema indicado para la escena de Como Agua Para Chocolate donde Tita, Gertrudis y Rosaura colocan el altar de muertos por primera vez para 'Mamá Elena'.

Toda una vida: El tema de Carla Morrison fue el cierre espectacular para las últimas escenas de la serie en su temporada 2, donde Tita y Pedro consumen su amor y al mismo se unen uno mismo hasta la muerte.