Es real... Puedes hospedarte en la casa de Hannah Montana por su aniversario

Si eras fan de Hannah Montana, seguro viste muchas veces en la serie la increíble casa que tenía la estrella del pop. Pues si alguna vez soñaste con estar en su casa, finalmente eso será posible. Así es, por el 20 aniversario de la serie de Disney Channel, se recreó su famosa casa de Malibú y los fans podrán hospedarse ahí por una noche entre el 6 y el 16 de abril de 2026; las reservas estarán disponibles desde el 25 de marzo.

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Lo mejor de todo es que podrías visitar la casa con hasta cuatro personas por estancia y revivir juntos la magia de la serie que convirtió a Miley Cyrus en una estrella global.

Así es la casa de Hannah Montana en la vida real

Si ya te dio curiosidad, se han revelado algunas imágenes de la casa inspirada en esta icónica residencia ubicada frente al mar que aparecía en la serie. Destacan sobre todo:



Vista al océano y acceso directo a la playa

Decoración inspirada en momentos clave del show

Balcón con vista a la costa de Malibú

El closet donde ocurría toda la transformación.

Airbnb has partnered with Disney to recreate Hannah Montana’s Malibu beach house, timed to the show's 20th anniversary.



Beginning March 25 at 9 a.m. ET, fans can request to rent one of 10 one-night stays running from April 6 through April 16, with accommodations for up to four… pic.twitter.com/kELHhT0TRG — Variety (@Variety) March 25, 2026

Qué podrás hacer en la casa inspirada en Hannah Montana

Sí, la experiencia será completa y podrás probarte los outfits icónicos con lentejuelas que usaba Miley en la serie, además de probarte una serie de accesorios salidos directamente de la afamada serie de televisión. La vivienda tiene espacios diseñados para que los fans se tomen las mejores fotos usando cada uno de los elementos que se encuentran en la casa. Sin duda, una experiencia única.

Por qué este evento está causando tanto furor

El anuncio llega en medio de una ola de nostalgia por los 2000, y especialmente por el 20 aniversario de la serie que marcó a toda una generación. Este tipo de experiencias conecta directamente con ese recuerdo emocional que muchos fans crecieron viendo.