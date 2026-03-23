One Piece Live Action podría convertirse en un fenómeno de 12 temporadas, esto es lo que se sabe

Recientemente se ha viralizado el título de One Piece luego de que se diera a conocer que el proyecto live action que está basado en el exitoso anime podría extenderse hasta 12 temporadas.

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De acuerdo con información difundida, los productores de esta serie estarían pensando en expandir el universo debido a que gracias al extenso material original se permite desarrollar una historia a largo plazo. De igual modo, se ha señalado que de ser así este material estaría prometiendo mantenerse en la pantalla durante varios años.

Desde su estreno en 2023, la serie basada en el manga de Eiichiro Oda ha logrado posicionarse como una de las producciones más exitosas dentro de las plataformas de streaming, conquistando tanto a fans del anime como a nuevas audiencias.

Actualmente su segunda temporada la cual se estrenó este mes de marzo de 2026 sigue manteniendo su popularidad y sigue abriendo la puerta a nuevas entregas, las cuales ya han sido confirmadas. Según lo revelado, la tercera temporada ya se encuentra en desarrollo e incluso ya estaría iniciando su rodaje.

De contar con múltiples temporadas todo apuntaría que esta adaptación live action se convertiría en una de las producciones más longevas y ambiciosas del streaming.

Netflix is aiming for up to 12 seasons of the One Piece live-action.



Producers say it would take about 6 seasons to reach the midpoint of the story and around 12 to adapt it completely, potentially spanning 15–20 years. pic.twitter.com/hHgjlJtfje — TopNews (@TopNewsPrime) March 23, 2026

¿Cómo se planea extender el live action de One Piece?

Como se mencionó anteriormente, los productores de la serie han señalado que existe material suficiente para llevar la historia hasta 12 temporadas, considerando que el manga original consta de más de mil personajes y cientos de arcos narrativos aún sin explorar.

Asimismo, se ha indicado que la magnitud del universo creado por Oda es tal que, incluso con varias temporadas se cubriría una sola parte de la historia completa, por lo que los creativos han trabajado en la planeación del desarrollo de la trama, manteniendo la esencia del anime.

¿De qué trata One Piece?

Tanto el anime como la serie live action siguen la historia de Monkey D. Luffy y su tripulación de piratas que están en búsqueda del legendario tesoro “One Pice”, durante esta misión se combina aventura, humor y emociones profundas.