OFICIAL: Stevie Kenarban regresa a Malcolm el de en Medio: La Vida Sigue Siendo Injusta, “tendrán una bomba de nostalgia”

Este reboot de Malcolm el de en medio solo puede ponerse mejor cada día. Craig Lamar Taylor, el actor que interpretó a Stevie Kenarban, confirmó oficialmente su regreso para la nueva serie que traerá de vuelta el universo de una de las comedias más queridas en nuestro país. El anuncio se dio a conocer unos meses antes del estreno y ya emocionó a millones de fans que esperaban con ansias ver nuevamente a uno de los personajes más entrañables del show.

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¿Regresa Stevie Kenarban a Malcolm el de en medio?

Craig Lamar Taylor dio a conocer la noticia a través de su cuenta oficial de Instagram con un video hablando sobre lo emotivo que será su regreso y de lo mucho que ha hecho y crecido después de que terminó la serie. Los fans se conmovieron con su video, pues habla de lo bonito que fue volver a ver a su familia y amigos que hizo hace muchos años en el show de televisión. Si no has visto su video aquí te lo dejamos.

¿De qué tratará la nueva serie?

En estos nuevos capítulos veremos a un Malcolm (Frankie Muniz) ya como un adulto que formó su propia familia. Malcolm vive una vida tranquila llena de felicidad, pues ha logrado evitar a su familia por años; sin embargo, se ve obligado a regresar al caos familiar para festejar el 40.° aniversario de bodas de sus padres Hal y Lois.

¿Cuándo se estrena la serie de Malcolm el de en medio?

La serie contará con 4 episodios en total, lo que le da el formato de miniserie. Su estreno está programado para el 10 de abril de 2026, exclusivamente por Disney+, por lo que si eres fan de la serie tendrás que adquirir una suscripción para poder verla.

¿Quiénes forman parte del reparto?

La serie cuenta con el regreso de Bryan Cranston (Hal), Frankie Muniz (Malcolm), Jane Kaczmarek (Lois), Christopher Kennedy Masterson (Francis), Justin Berfield (Reese) y Emy Coligado (Piama). Ellos no llegan solos, pues también se incorporan nuevos personajes como Keeley Karsten (Leah, la hija de Malcolm), Vaughan Murrae (Kelly, la más joven de la familia), Kiana Madeira (Tristan, la novia de Malcolm) y Caleb Ellsworth-Clark (Dewey).

