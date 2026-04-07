El live action de One Piece temporada 3 ya tiene historia, personajes y los fans ya reaccionan con emoción

Hace unas horas se reveló el tráiler de la tercera temporada del live action en One Piece y ahora se sabe que esta llegará en 2027 y adaptará el arco de Alabasta, una de las historias más importantes del manga original. Bajo el título One Piece: En la batalla de Alabasta, los fans saben que próximamente veremos cómo Luffy y los Sombrero de Paja llegan al reino desértico para ayudar a la princesa Vivi a evitar un golpe de Estado y para esto deberán enfrentarse a uno de sus enemigos más peligrosos.

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¿Qué veremos en la temporada 3 de One Piece?

El avance es directo: Esta tercera temporada, la historia se centrará en Alabasta. Después de los eventos de Drum Island, la tripulación se involucra en un conflicto político que amenaza con destruir todo un reino. Debido a la narrativa que esto conlleva, podríamos esperar una historia mucho más madura, con guerra, conspiraciones y traiciones. Otro punto importante es que durante esta temporada, el viaje con Vivi llegará al punto más relevante de su historia.

¿Qué parte del manga adapta?

Esta adaptará justamente el arco conocido como Alabasta, el cual es justamente uno de los más queridos por los fans. Los puntos más importantes dentro de este son:



El conflicto civil en el reino

La organización Baroque Works en su punto máximo

La confrontación directa con Crocodile

¿Qué nuevos personajes podrían aparecer en la tercera temporada?

Esta temporada introduce a varios personajes relevantes para la trama y con su llegada te harán sentir una ola intensa de emociones:



Ace, el hermano de Luffy

Crocodile, uno de los villanos más icónicos

Más agentes de Baroque Works

¿Cuándo se estrenaría la temporada 3 de One Piece?

Por el momento no hay una fecha exacta de estreno; lo único que se sabe es que este podría ocurrir en el año 2027, ya que el rodaje ya comenzó. Mientras tanto, las temporadas 1 y 2 seguirán disponibles en la misma plataforma de streaming donde se han estado lanzando.

¿Estás listo?

