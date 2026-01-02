¡No fue el final de Stranger Things! Revelan una nueva serie y esto es lo que sabemos

¡No fue el final de Stranger Things ! Se revela que una nueva serie de Eleven y compañía se estrenará y esto es todo lo que sabemos. Aquí te diremos cuándo se estrena esta historia que es un spin-off, el cual relatará varios puntos que no se supieron en el transcurso entre cada temporada.

¿De qué tratará el Spin-Off de Stranger Things?

La historia de Stranger Things no terminó el miércoles 31 de diciembre de 2025, y de acuerdo con los primeros informes, la plataforma de streaming llevará una historia de los amigos de Eleven que llevará como nombre “Stranger Things: Tales From 85". Esta trama será una serie animada que tratará sobre las aventuras perdidas del grupo de Once y de lo que ocurrió entre las temporadas 2 y 3, por lo que veremos de nuevo a Dustin, Mike, Will y Lucas siendo niños de nuevo.

¿Cuándo se estrenará Stranger Things: Tales From 85?

La serie animada de Stranger Things se estrenará en el transcurso del 2026 y aunque no se tiene una fecha exacta, muchos fanáticos ya quieren ver esta historia, la cual nos dejará ver lo que pasó con el grupo de Mike y compañía, por lo que, posiblemente los fanáticos querrán ver de nuevo las ediciones 2 y 3 para ver entender mejor algunas referencias que se hayan dado y que posiblemente pasaron desapercibidos.

¿El final de Stranger Things fue el esperado por los fanáticos?

Aunque antes de estrenarse los 8 capítulos finales de esta historia, muchos pensaron que habría varias muertes significativas, la realidad fue que, al final nadie del grupo de amigos se fue, y el episodio cumbre dejó un desenlace abierto, por lo que, muy posiblemente la historia de Jane y Vecna tenga otro rumbo muy en el futuro, por el momento el villano principal sí está más que muerto, pero algunos se preguntan si Eleven regresará o será una historia que cada fan deba construir en su cabeza.

¿Cuántas personas vieron el capítulo final de Stranger Things?

Hasta el momento no se ha revelado de manera oficial cuántas personas vieron la plataforma de entretenimiento para disfrutar del episodio final de Stranger Things, sin embargo, en el primer volumen de estos capítulos finales, se dio a conocer que, esta primera parte habría sido sintonizada por aproximadamente unas 59,6 millones de visualizaciones en todo el mundo, tan sólo en su primera semana se estreno.

