¡Irreconocible! Actor de Stranger Things sorprende con impresionante transformación física

La cuarta temporada de Stranger Things se caracterizó por la llegada de un nuevo e irreverente personaje: Argyle, uno de los mejores amigos de Jonathan Byers (Charlie Heaton). Este personaje fue interpretado por el actor Eduardo Franco, quien recientemente reapareció en redes sociales con una impactante transformación física.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el actor de 31 años mostró el resultado de tres meses de trabajo intenso, en los que se enfocó en hacer ejercicio y comer de manera saludable. En los vídeos e imágenes, se aprecia a Franco presumiendo sus abdominales en el gimnasio, mientras practica boxeo, escalada y otros ejercicios. Este impresionante cambio físico se vio impulsado por un nuevo rol en una producción, cuyo título no ha sido revelado.

“3 meses de trabajo duro y disciplina”, se lee en la descripción de la publicación, que ya cuenta con cientos de comentarios de asombro, incluidos de los miembros del cast de Stranger Things, Finn Wolfhard y Caleb McLaughlin.

¿Qué pasó con el personaje de Eduardo Franco, Argyle, en Stranger Things?

En la cuarta temporada de Stranger Things, Argyle se integra a la pandilla, luego de que la familia Byers se muda a California para resguardar a Eleven (Millie Bobby Brown). Argyle crea una amistad con Jonathan y se une al grupo para ayudar a crear un tanque de aislamiento sensorial para que Eleven se enfrente a Vecna. Si bien su rol en la cuarta temporada fue esencial para la lucha contra el supervillano, lo cierto es que el personaje de Argyle no vuelve para la quinta temporada.

A través de una entrevista para The Hollywood Reporter, el actor fue cuestionado sobre su ausencia, ya que no aparecía en las fotografías de los ensayos y grabaciones, a lo que éste respondió que la cadena de streaming simplemente no le llamó para la quinta temporada.

“Me alegra saber que hay algún tipo de preocupación [sobre mi personaje], ya sabes a lo que me refiero”, señala el actor para el citado medio. “Pero nunca recibí una llamada, así que creo que eso es todo”, añadió.

¿Cuándo sale el final de Stranger Things 5?

Pese a la ausencia de Argyle, la última temporada de Stranger Things sigue generando gran expectativa. Los primeros cuatro episodios ya están disponibles en streaming, mientras que otros tres serán publicados en navidad. El gran final de la serie se estrenará durante la víspera de año nuevo, dando por finalizada una década de aventuras.