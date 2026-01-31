Cuántas temporadas tendrá The Last of Us en HBO: este será el final de la serie

Si te preguntas cuántas temporadas tendrá The Last of Us en televisión, todo parece indicar que ya hay una respuesta. En una nueva entrevista para Deadline, Casey Bloys, quien forma parte de los directivos de la cadena, confirmó que la tercera temporada podría ser la última. En sus propias palabras: “Ciertamente será de esa forma”. Esto significa que la historia principal podría concluir con la temporada 3, cerrando así la adaptación del segundo videojuego de Naughty Dog. Aunque existe una pequeña posibilidad de extenderla, es probable que se haga de alguna otra forma; el plan actual apunta a un cierre en la tercera entrega.

También te puede interesar: Seiyuu de Kaio Shin en Dragon Ball Z sufre GRAVE accidente y será operado: su mensaje ALERTA a fans del anime

Cuántas temporadas tendrá The Last of Us oficialmente

La serie de The Last of Us ha sido extremadamente popular entre los fanáticos, ya que ha seguido muy de cerca la estructura narrativa de los videojuegos. La temporada 1 cubrió el primer juego completo, mientras que la temporada 2 inició la adaptación de Part II, que es mucho más larga y compleja. De acuerdo con declaraciones recientes que han hecho los ejecutivos de la cadena, la temporada 3 está pensada como el final de la serie.

Por qué la historia puede terminar en la temporada 3

La realidad es que narrativamente tiene todo el sentido del mundo, pues el segundo videojuego divide su trama en dos grandes bloques de perspectiva: Ellie y Abby. La temporada 2 terminó justo en el punto de quiebre donde cambia el foco que se da en el relato. Esto permitió a la productora dejar suficiente material para una tercera temporada que cubra:



La perspectiva de Abby

Lo s eventos paralelos en Seattle

El arco final y epílogo

El cierre emocional de los personajes

Season 3 of The Last Of Us on HBO is expected to be the series final season.



"It certainly seems that way," says HBO's Casey Bloys in a new interview with Deadline. pic.twitter.com/xjnNvHtvNw — Geoff Keighley (@geoffkeighley) January 30, 2026

Qué pasará con los personajes principales

El cambio de perspectiva será clave para la historia, igual que lo fue en el videojuego. Pasaremos de ver el viaje de Ellie (Bella Ramsey) a descubrir el mundo desde la perspectiva de Abby (Kaitlyn Dever), replicando la estructura del videojuego y su impacto emocional. Esto se hizo con el objetivo de hacer mucho más compleja la narrativa de un conflicto moral guiado por la venganza, detalle que la serie ha cuidado a la perfección.

Cuándo se estrenaría la última temporada de The Last of Us

Crear una temporada para una serie con una calidad impresionante como esta toma su tiempo. Hasta el momento se sabe que la tercera temporada entrará en producción pronto, y si se mantiene el calendario sin retrasos, podría estrenarse en 2027.

