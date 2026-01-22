Welcome to Derry ya inició sus grabaciones para su segunda temporada y este es el tiempo que podría tardar en desarrollarse

De acuerdo con los primeros informes, se ha dado a conocer que, la segunda temporada de Welcome to Derry ha iniciado de manera oficial sus grabaciones; sin embargo, muchos se han preguntado cuánto tiempo tardará en desarrollarse esta campaña, y si el tiempo es el mismo que se demoraron cuando hicieron la primera edición de esta historia de IT; el lapso es de año y medio a 2 años.

¿La segunda temporada de Welcome to Derry se verá afectada debido a la tardanza?

No, la historia no sigue una línea de tiempo que sigue la vida de los personajes, entonces no importa que su desarrollo dure tanto tiempo, puesto que, en la segunda campaña veremos que, la trama se llevará a cabo en el año de 1935, en la Gran Depresión, y la historia se centrará en la Masacre de la Banda Bradley, el cual es un grupo de ladrones que robaban bancos, pero que llegaron a Derry buscando esconderse de las autoridades; pero su destino terminará con una emboscada muy sangrienta.

De acuerdo con la trama, algunos testigos aseguraron haber visto a un payaso entre la multitud, un detalle que conecta directamente con IT, y también se explorarán los orígenes de la Casa Neibolt, una estructura que ha sido pieza clave en todas las versiones de la trama.

Entonces, los protagonistas que son niños como: Will Hanlon, Lilly Bainbridge, Matthew Matty Clements, Teddy Uris, Phil Malkin, Veronica Ronnie Grogan y Richie no habrán nacido en esa temporada, por lo que, podríamos ver a sus ancestros, ya sean abuelos o bisabuelos.

¿Cuándo saldrá la segunda temporada de Welcome to Derry?

Si la primera temporada de Welcome to Derry tardó 18 meses o más en realizarse, la segunda campaña podría estrenarse hasta el 2027 o bien a mediados del 2028. Cabe señalar que, esta nueva edición tendría en promedio 8 capítulos, y serán en total 3 campañas, la cual se vería hasta el 2029.

Hasta el momento no se ha confirmado nada sobre cuánto tiempo tardarán en desarrollarse, pero lo que sí es un hecho es que, estas temporadas podrían ser clasificación R y se dice que serán mucho más sangrientas que la primera campaña.

