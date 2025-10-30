Este es el significado oculto de la tortuga en ‘Welcome to Derry’, la aterradora serie de ‘IT’

El universo de It se expande con Welcome to Derry, una precuela que profundiza en los orígenes del terror y en los secretos que laten bajo la superficie del pueblo maldito. La serie enlaza la historia de Pennywise con el vasto macroverso de Stephen King, donde cada símbolo revela un nuevo fragmento de oscuridad.

En su primer episodio se introduce de forma sutil a Maturin, la mítica tortuga cósmica que, lejos de ser un simple detalle, porta un mensaje oculto y verdaderamente escalofriante.

¿Qué esconde la tortuga de "Welcome to Derry"? Este es su significado

La tortuga, llamada Maturin en el universo de Stephen King, va más allá de un simple detalle. Encarna una fuerza cósmica protectora que contrasta con Pennywise, el caos hecho carne.

Su aparición en Welcome to Derry sugiere que la serie profundiza en el origen del mal y en la lucha entre fuerzas opuestas.

Maturin también sirve como enlace entre las distintas mitologías de King. Presente tanto en It como en La Torre Oscura, actúa como uno de los guardianes que mantienen el equilibrio de los universos.

Según IGN Latinoamérica, su presencia señala que Derry es parte de un entramado más amplio, donde lo ancestral, lo humano y lo sobrenatural se conectan.

En el primer episodio, la tortuga se insinúa de manera discreta mediante símbolos visuales y objetos vinculados a ella. Su mensaje transmite protección, sabiduría y balance frente al terror que domina el pueblo.

Funciona como guía, recordando a los protagonistas y al público que existen fuerzas que cuidan el bien.

Aunque no enfrenta directamente al mal, la tortuga simboliza esperanza y perseverancia. Su rol es más simbólico que activo, mostrando que el bien perdura en silencio.

De esta forma, Maturin se convierte en el vigilante del macroverso, un recordatorio de que incluso ante el horror más absoluto, hay protección y equilibrio detrás de escena.

¿Cuándo salen los próximos capítulos de Welcome to Derry?

La serie tendrá un estreno especial de Halloween: el segundo episodio estará disponible en HBO Max el 31 de octubre a la 1:00 am en México.

Recordemos que la serie comenzó el domingo 26 de octubre, y que, normalmente, los episodios se publican semanalmente los domingos por la noche, aunque esta semana habrá una excepción por la sorpresa de Halloween.

Por otro lado, la primera temporada está compuesta por ocho episodios, con el capítulo final programado para el 14 de diciembre. Esta precuela conecta a Pennywise con el macroverso de Stephen King, mostrando nuevos secretos del pueblo de Derry.

Así, Welcome to Derry no solo expande el universo de It, sino que también deja la puerta abierta a futuras historias y misterios que esperan a ser descubiertos en este inquietante pueblo.

¿Qué personajes nuevos aparecen en Welcome to Derry?

En esta precuela llegan caras nuevas al inquietante mundo de It. Entre ellas están Leroy Hanlon (Jovan Adepo) y su esposa Charlotte (Taylour Paige). Se trata de un militar recién llegado a la base aérea de Derry, y ella, una maestra que empieza a notar que el pueblo guarda algo más que simples secretos bajo su apariencia tranquila.

Su hijo, Will Hanlon, también se ve atrapado en los extraños sucesos que comienzan a desatarse. Según indica MovieWeb a su alrededor aparece Lilly Bainbridge (Clara Stack), una niña solitaria con visiones cada vez más perturbadoras que parecen estar conectadas con la oscuridad que ronda la ciudad.

Fuente: HBO Max El próximo capítulo de Welcome to Derry llega con un especial de Halloween el 31 de octubre.

Otra incorporación es Ronnie Grogan (Amanda Christine), hija de un proyeccionista del cine local, cuya curiosidad la lleva a involucrarse en la misteriosa desaparición de varios niños.

Todos estos nuevos personajes ayudan a expandir el universo de Stephen King, ampliando las perspectivas que nos acercan un poco más al origen del mal que habita en este lugar.