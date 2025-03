Una cosa es segura, el tiempo vuela y, si no nos crees, basta con ver que han pasado cuatro años desde que se lanzó la película de ‘Spider-Man: No Way Home', la misma cinta que fue un parte aguas en el universo de Marvel, pues abrió un sinfín de posibilidades al apostar por el multiverso. Además, esta entrega de la saga del héroe arácnido nos dejó con un final bastante interesante que nos deja la pregunta, ¿qué ha pasado con el personaje durante estos años dentro del UCM?

Daredevil: Born Again: Revela dónde está y qué hace Spider-Man

Después de pasar tanto tiempo sin saber algo del amigable vecino, ‘Daredevil: Born Again’ nos ha regalado una pista sobre su paradero. Durante el segundo episodio, Wilson Fisk se convierte en el alcalde de la ciudad y se pronuncia en contra de los justicieros enmascarados que operan fuera de la ley, mencionando a Daredevil, Punisher y a un trepamuros. Esta frase nos permite deducir que Peter Parker sigue luchando contra el crimen en las calles de Nueva York.

Esto significa que el Spider-Man de Tom Holland ha mantenido un perfil bajo desde los eventos ocurridos en ‘No Way Home’. Recordemos que Peter quedó en el anonimato tras el hechizo de Doctor Strange, lo que le permitió comenzar una nueva vida sin el reconocimiento de sus amigos y sin el respaldo de Stark Industries.

La decisión de incluir a Spider-Man en la lista de perseguidos por Fisk refuerza la idea de que Peter tuvo que volver a sus raíces, luchando en solitario contra criminales locales y protegiendo a los más vulnerables. A muchos les emociona que el Spider-Man regrese a sus orígenes y luche contra el crimen sin el apoyo ni influencia de superhéroes más grandes.

Esperemos ver pronto cómo se desarrolló el personaje en el UCM. Hasta ahora se sabe que podríamos verlo de vuelta para julio de 2026.

