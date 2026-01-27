ÚLTIMA HORA | Daredevil regresa con TODO: Jessica Jones vuelve en el tráiler de la temporada 2 de Born Again

El nuevo tráiler de Daredevil: Born Again temporada 2 ya está aquí y los fans ya están más que emocionados, pues finalmente se hace oficial un regreso que todos llevamos esperando desde hace años: Jessica Jones vuelve al Universo Marvel. El adelanto no solo confirma su aparición, sino que además nos presenta un Nueva York caótico y salvaje, completamente bajo el control del alcalde Wilson Fisk y un Matt Murdock decidido a recuperar Hell’s Kitchen desde las sombras. Además, se confirma la fecha de estreno para el 24 de marzo.

Si no has visto el tráiler, te lo dejamos a continuación y no pierdas detalle:

Un inicio engañosamente tranquilo en Hell´s Kitchen

El tráiler arranca con una calma que, como espectador, sabes que no durará mucho. Matt Murdock y Karen Page comparten un momento íntimo bailando, Bullseye disfruta de una malteada y Wilson Fisk vive su mejor vida como alcalde. Pero esa normalidad no es para siempre y, en menos de 20 segundos, el tono del tráiler se oscurece y queda claro que la ciudad sigue atrapada en la corrupción, los ataques y la violencia.

Jessica Jones vuelve al combate

Pero lo mejor está por llegar, pues el tráiler nos da de lleno un golpe de nostalgia cuando aparece. Jessica Jones, nuevamente interpretada por Krysten Ritter. Queda claro que su regreso es más que un simple cameo; ella será una pieza clave del equipo que Matt y Karen necesitan para detener a Fisk. Fiel a su carácter, Jessica no tiene paciencia para el drama de Murdock.

Kingpin, más poderoso que nunca

Para este punto, Wilson Fisk ya no opera desde las sombras, pues finalmente tiene el control de la ciudad desde el poder político sin temor al qué dirán. El tráiler deja claro que su cruzada es directa y brutal contra Daredevil y que incluso lo convierte directamente en el enemigo público número uno. Esta versión de Fisk es, posiblemente, la más peligrosa hasta ahora.

Viejos rostros y nuevas incógnitas

El avance también muestra un primer vistazo al misterioso Mr. Charles, interpretado por Matthew Lillard, y un breve regreso de Foggy Nelson, que todo indica aparecerá en la mente de Daredevil mediante flashbacks. Esto le servirá de recordatorio emocional de lo que Matt ha perdido… y por qué esta lucha es personal.

