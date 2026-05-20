Off Campus: ¿Qué es mejor, libros o serie? Las diferencias más GRANDES
Conoce detalles exclusivos de la novela original que inspiró una de las series que está causando gran furor entre el público.
Sin duda la serie “Off Campus”, estrenada en Prime Video el pasado 13 de mayo, ha causado gran emoción entre todos los fans de las historias de romance entre estudiantes. A pesar de que la serie está teniendo gran impacto pocas personas saben que la historia original está inspirada en un best seller, es por eso que en esta ocasión te presentamos las diferencias que hay entre la serie de streaming y las novelas.
Diferencias entre los libros originales y la serie Off Campus
La autora Elle Kennedy escribió la novela “Off Campus”, nombre que también tiene la serie. Este escrito se convirtió en un best seller e incluye cinco libros: “The Deal”, “The Mistake”, “The Score”, “The Goal”, “The Legacy”. Algunos lectores, luego del estreno de la serie han hecho fuertes comparativas con las novelas, entre las que más destacan se encuentran las siguientes:
- Logan no tiene hermana: En la serie vemos que este personaje tiene hermana, sin embargo, en el libro esto no sucede
- Maxwell no existe en los libros, sin embargo, en la serie sí aparece
- Hannah no toca ningún instrumento musical en los libros
- Cindy no termina con el papá de Garret
- Las escenas de Acción de Gracias y el momento de Drunk Shakespeare no aparecen en el libro
- Los personajes de Cass y MJ no aparecen en la serie
- En la novela, Hannah es quien termina con Garret mientras que en la serie sucede al reves
Algunos fans han quedado conformes mientras que otras personas han recalcado mucho las notorias diferencias.
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¿De qué trata la serie "Off Campus"?
Si amas las historias de romance juvenil sin lugar a dudas amarás esta serie ya que retrata la historia de Hannah Wells y Garrett Graham. Ella es una estudiante de música mientras que él un destacado deportista. Ambos finjirán una relación sentimental falsa, sin embargo, las circuntancias los llevarán a generar una conexión real y de mucha intensidad. La serie toca temas que para muchos jóvenes son sumanente importantes como las relaciones, amistades, identidad y el amor.