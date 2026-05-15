¿Qué sabemos de la temporada 2 de Off Campus?

Luego del estreno de “Off Campus”, una de las más recientes series producidas por Amazon MGM Studios y creada por por Louisa Levy junto a los productores Gina Fattore, con Leanna Billings y Marty Bowen, la serie ha tenido uno de los mejores recibimientos por parte del público ya que cuenta con una calificación de 8.2/10 en IMDb. Hasta el momento ya es un hecho que tendrá una segunda temporada aunque la fecha de estreno aún no se sabe te contamos algunos de los detalles sobre esta segunda parte.

Off Campus: Esto se sabe sobre la segunda temporada

Luego de que Prime Video estrenara la serie “Off Campus” el pasado 13 de mayo la creadora Louisa Levy reveló que la serie contará con una segunda temporada. “No quiero revelar nada todavía, pero creo que los fans de los libros estarán encantados” fueron algunas de las palabras que Levy dió al medio, hecho que confirma que los guiones podrían ser muy fiel a la historia original de los libros. Por otro lado Louisa reveló que la historia de la próxima temporada estará centrada en Dean y Allie, esto en las novelas corresponde a “The Score”. Hasta el momento se desconoce cuándo podría estrenarse la segunda temporada. Hasta el momento se espera que cada posible temporada este basada en cada uno de los libros que conforman la saga.

¿De qué trata Off Campus?

Off Campus es una serie de romance juvenil, la cuál está basada en el best seller del mismo nombre de Elle Kennedy; el cual incluye cinco libros, que se centra en la historia de Hannah Wells, una estudiante de música y Garrett Graham, un reconocido deportista de hockey de la Universidad de Briar. Ambos personajes iniciarán una relación falsa sin embargo, lo que parecía una mentira se convertirá en un amor intenso. La serie aborda temas importantes para muchos jóvenes hoy en día como lo es la identidad y la importancia de las amistades, mismas que pueden marcar un antes y un después en la vida de una persona.

Libros de la saga “Off Campus”

Si te enamoraste de la primera temporada y quieres saber más sobre lo que podría venir próximamente en la segunda o demás temporadas (en caso de confirmarse) sin duda alguna debes leer los libros, mismos a los que los guiones podrían ser muy fieles.