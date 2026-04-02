Harry Potter revela mágico documental con detrás de cámaras de la nueva serie

El universo de Harry Potter llegará con todo; ahora se sabe que también tendrá un documental titulado Finding Harry: The Craft Behind the Magic que se lanzará el 5 de abril de 2026 en HBO Max. Este especial muestra cómo se creó la nueva serie del famoso mago, con entrevistas, detrás de cámaras y detalles inéditos del proceso de producción.

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Mira aquí el tráiler del mágico documental de la serie de Harry Potter

Desde el inicio, este nuevo tráiler deja claro que este documental no es solo un contenido extra de la serie, sino que además es una pieza clave para entender el mundo de la nueva adaptación. Y es que veremos desde el diseño de escenarios hasta la creación de criaturas mágicas, pasando por el vestuario y los efectos especiales que darán vida a Hogwarts una vez más y el porqué de cada uno de ellos.

El narrador y el elenco dentro del nuevo documental

El documental estará narrado por Nick Frost, el mismo actor que dará vida a Hagrid en la nueva serie de Harry Potter. Además, participarán otros actores de la serie como John Lithgow, Janet McTeer y Paapa Essiedu. Cada uno de ellos comparte su experiencia dentro de este ambicioso y mágico proyecto.

Cómo se construye la nueva generación de Hogwarts

Uno de los puntos que más llama la atención fue el proceso del casting, en especial al nuevo “trío dorado”, un aspecto clave para el éxito de la serie. También se explorará el trabajo de los equipos creativos detrás de cámaras, desde diseñadores hasta técnicos, pues son ellos los que hacen que una serie como esta se sienta como algo muy real.

Si eres fan de la saga, y con lo poco que has visto de la nueva serie te has vuelto a enamorar del mundo mágico, no te puedes perder la oportunidad de ver este documental. Sin duda, este es uno de los proyectos más grandes y ambiciosos que se han hecho para la televisión, por lo que un registro como este vale mucho para la historia.