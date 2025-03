Ellen Pompeo comparte incómodo momento en el set en Grey’s Anatomy: “Fue muy malo”

Después de haber trabajado en más de 400 episodios de la popular serie médica, Grey’s Anatomy, Ellen Pompeo ha contado en númerosas ocasiones los momentos memorables que vivió en el set. Sin embargo, resulta que no todo fue siempre miel sobre hojuelas pues hubo una escena en particular que fue muy incómoda de filmar: Su escena de sexo con T.R Knight, quien dio vida a George O’Malley.

La incomoda escena de Grey’s Anatomy que tuvo que filmar Ellen Pompeo

Si eres fan de la serie, seguro recordarás de la escena cuando el personaje de Ellen Pompeo, Meredith Grey, pasa una dolorosa ruptura con el doctor Derek Shepherd (Patrick Dempsey). Por si fuera poco, su personaje pasaba también por un difícil momento tras el enccuentro con su padre, Thatcher Grey (Jeff Perry).

En medio de todo este contexto emocional por el que atravesaba el persoanje, Meredith termina teniendo una aventura con George, quien le había confesado su sentimientos anteriormente. Sin embargo en plena intimidad, Meredith siente que cometió un error y comienza a llorar.

En la entrevista en el podcast Call Her Daddy, Pompeo, explicó que ni ella ni Knight querían realizar la escena lo que aportó a un más incomodidad durante el rodaje. “Él no quería hacerlo, yo no quería hacerlo”, afirmó. Por si fuera poco, la escena tenía demasiado movimiento lo que llevo a los actores a repetirla una vez más.“En tu peor pesadilla, tener que hacerla una vez ya es suficiente… pero tuvimos que repetirla”, recordó Pompeo.

La actriz confesó que nuca vio el resultado final de aquella escena pues era muy difícil de mirar. “No sé cómo fue editada ni cómo se cubrió, pero estuve llorando de verdad durante toda la grabación”, explicó.

No fue la única escena incomoda que tuvo que grabar

Durante la misma entrevista Pompeo reveló que en las primeras temporadas hubo varias escenas que ella no quería realizar como el momento en el que le pide a Derek que elija entre ella o su esposa, Addison Montgomery (Kate Walsh).

“No quería decir eso. Me preguntaba: "¿Por qué debería rogar?”, confesó la actriz. Sin embargo, la creadora estaba empeñada en que funcionaría. Incluso de esa escena salió una de las frases más emblematicas de la serie: “Pick me, choose me, love me” (Elígeme, escógeme, ámame).

