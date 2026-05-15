El final de The Boys llega a cines de MÉXICO: fecha de estreno y precios

Tras siete años, cinco temporadas y 40 episodios, The Boys llega a su fin. Para celebrar por todo lo alto, el gran final de la serie será proyectado en cines de México y aquí te compartimos todos los detalles: fecha de estreno, precios y duración.

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Fecha de estreno del episodio final de The Boys en cines de México

El episodio final de The Boys, titulado “Sangre y Hueso”, tendrá su estreno oficial en la plataforma de streaming de Amazon, Prime Video, el próximo miércoles, 20 de mayo. En cines internacionales la proyección en cines se realizará un día antes, el 19 de mayo. No obstante, en México, el episodio llegará a la gran pantalla el mismo 20.

¿Cuánto costarán los boletos para ver el final de The Boys en el cine?

El gran final de The Boys estará disponible en salas 4DX, por lo que los precios pueden variar según el tipo de función y el cine al que asistas. No obstante, el rango aproximado es de $100 a $200 pesos mexicanos. Para la función en 4DX, los asistentes pueden esperar efectos sincronizados con la narrativa, los cuales van desde viento, vibraciones, humo y movimientos de asientos. Los boletos estarán disponibles en taquillas y sitio web oficial de la cadena cinematográfica.

¿Cuánto durará el último episodio de The Boys?

De acuerdo con información oficial de la plataforma de streaming, el último episodio de The Boys tendrá una duración exacta de 65 minutos.

¿Qué esperar del gran final de The Boys?

El final de The Boys es uno de los más esperados, pues los últimos episodios han generado más dudas que respuestas: ¿El grupo seguirá fragmentado? ¿Qué pasará con Homelander? ¿Cuáles serán las consecuencias de la venganza de Butcher? No obstante, la incógnita más importante sigue siendo: ¿La historia tendrá un cierre digno y logrará atar todos los cabos en tan sólo 65 minutos? Todo apunta a que así será, según adelantó hace un par de semanas el showrunner de la serie, Eric Kripke.

Por ahora, no queda más que esperar a la próxima semana para conocer el desenlace de la historia.