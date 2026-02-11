ÚLTIMA HORA: Esposa de James Van der Beek difunde link para recolectar dinero, tras la muerte de su esposo por cáncer

La esposa del reconocido actor James Van der Beek difundió un link para recibir ayuda económica luego del fallecimiento de su esposo.

¿Qué fue lo que publicó Kimberly Van Der Beek luego del fallecimiento de James Van der Beek

A través de su cuenta de instagram Kimberly Van Der Beek publicó una historia en donde compartió un link para pedir ayuda económica luego del fallecimiento de su esposo; reconocido actor por su participación en la serie “Dawson´s Creek”.

Dicho enlace estuvo acompañado de las siguientes palabras "Mis amigos crearon este enlace para apoyarme a mí y a nuestros hijos en estos momentos. Con gratitud y con el corazón roto". Hasta las 14:00 horas del día 11 de febrero se han recaudado 70 mil dólares. Sin embargo, Kimberly Van Der Beek tiene pensado llegar a una cifra de 500 mil dólares.

Al ingresar al link había un mensaje que decía que James Van Der Beek dejó a su esposa y a seis hijos maravillosos y que durante la dura lucha contra el cáncer no solo la familia se enfrentó con dificultades emocionales sino contra una presión económica muy fuerte ya que este tipo de enfermedades suele acaparar una gran cantidad de dinero. Por otra parte también se aclaró que luego de la muerte del reconocido actor, su esposa e hijos "enfrentan un futuro incierto" ya que luego de la inversión en hospital y medicamentos la familia quedó sin dinero y lo que necesitan es que los hijos de James puedan continuar con sus estudios así como tener una estabilidad económica, razón por la que solicitaban todo el apoyo de amigos, familiares y demás personas.

¿De qué falleció James Van Der Beek?

El reconocido actor, famoso por su participación en la exitosa serie "Dawson's Creek" lamentablemente perdió la vida este 11 de febrero luego de enfrentar una batalla contra el cáncer colorrectal, diagnóstico que recibió en 2023, pero que quizo hacer público en noviembre de 2024 cuando ya recibía atención médica. Durante su lucha con la enfermedad acudió a pedir donaciones con sus fans ya que dicho tratamiento requería un gasto económico muy grande.

James Van Der Beek fue una de las grandes estrellas que marcó la televisón a finales de los años 90 y principios de los 2000 por lo que su talento quedará plasmado en la historia ya que sus proyectos serán recordados por muchas generaciones.

