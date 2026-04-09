¡No llegaban a los millones de hoy! Esta fue la cantidad de dinero que ganó el elenco principal de Malcolm el de en Medio en la primera temporada

Estamos en vísperas del estreno de la nueva entrega de Malcolm el de en Medio: La Vida Sigue Siendo Injusta, y es que a 26 años de la llegada de la primera temporada, esta serie y sobre todo, la televisión y la manera en que consumimos contenidos han vivido toda una revolución con la llegada del streaming.

Hablar de Malcolm el de en Medio es mencionar a uno de los programas más queridos del mundo, en especial en México, donde esta se hizo de gran popularidad debido a la conexión que logró con la audiencia, por lo que se crecimiento fue inevitable y consecuentemente, las pagas también.

¿Cuánto ganaron los actores principales de Malcolm el de en medio en la primera temporada?

Si bien, hoy son tiempos completamente distintos y los actores de esta producción han tenido caminos totalmente distintos, estos son los salarios estimados que el elenco principal tuvo en la primera temporada la cuál tuvo 16 capítulos.



Frankie Muniz - Malcolm: $30,000 dólares por episodio. (Cerca de $480 mil dólares por la temporada).

$30,000 dólares por episodio. (Cerca de $480 mil dólares por la temporada). Justin Berfield - Reese: $30,000 dólares por capítulo. (Cerca de $480 mil dólares en la temporada).

$30,000 dólares por capítulo. (Cerca de $480 mil dólares en la temporada). Cristopher Masterson - Francis: $25,000 por episodio. (Cerca de $400 mil dólares por la temporada).

$25,000 por episodio. (Cerca de $400 mil dólares por la temporada). Erik Per Sullivan - Dewey: $20,000 por capítulo. (Cerca de $320 mil dólares por la temporada).

$20,000 por capítulo. (Cerca de $320 mil dólares por la temporada). Jane Kaczmarek - Lois: $60,000 por capítulo. (Cerca de $960 mil dólares en la temporada).

$60,000 por capítulo. (Cerca de $960 mil dólares en la temporada). Bryan Cranston - Hal: $30,000 por episodio. (Cerca de $480 mil dólares por la temporada).

¿Cuándo y a qué hora se estrena la nueva temporada de Malcolm?

No sólo Azteca 7 tendrá capítulos de Malcolm el de en Medio, pues su nueva temporada compuesta por 4 capítulos estará disponible a partir del 10 de abril en la plataforma de streaming de Disney+, misma que se perfila a ser una de las producciones del año, pues no solo la nostalgia juega un factor sino que también estamos frente a una entrega igual de creativa como nos ha acostumbrados.

Aunque esta nueva temporada se ha presentado como la única extensión de este proyecto que nos mostrará a una de nuestras familias favoritas casi a 20 de su final, las expectativas han sido más que grandes.