Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta, conoce la hora de estreno en México y Latinoamérica

Una de las series más esperadas del 2026 es, en definitiva, Malcolm el de en Medio, con su nueva temporada "La Vida Sigue Siendo Injusta", un especial de 4 capítulos que se estrenarán a través de Hulu/Disney+. En esta esperada entrega tendremos de regreso a los icónicos y queridos personajes de Malcolm, ahora como adultos, y conoceremos también a nuevos personajes que se integrarán como Wilkerson.

¿A qué hora se estrena la nueva temporada de Malcolm el de en Medio en México?

La "reunión" de Malcolm el de en Medio llega este próximo jueves 9 de abril a Disney+ en México y América Latina. El horario oficial aún no se ha dado a conocer pero podría suceder alrededor de las 12:00 a.m. y las 2:00 a.m. (hora del Centro de México), teniendo este último horario como límite ya que la plataforma es conocida por dejar estrenos importantes para la madrugada. Por lo tanto, si tomamos esta referencia, los horarios tentativos de estreno quedarían así para el resto de América Latina:



Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica - Jueves 9 entre 12:00 a.m. y 2:00 a.m.

Colombia, Perú, Ecuador y Panamá - Jueves 9 entre 1:00 a.m. y 3:00 a.m.

Venezuela, Bolivia, Chile, República Dominicana y Puerto Rico - Jueves 9 de abril entre 2:00 a.m. y 4:00 a.m.

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil - Jueves 9 entre 3:00 a.m. y 5:00 a.m.

¿De qué va a tratar Malcolm el de en Medio: La Vida sigue siendo Injusta?

En el revival de Malcolm el de en Medio conoceremos el futuro de la familia Wilkerson, centrándonos específicamente en Malcolm, quien decidió separarse de sus papás y sus hermanos para buscar una vida "normal" y fuera de conflictos. Sin embargo, algo sucede que debe recuperar ese contacto con ellos, pero no acaba ahí pues Malcolm tiene una hija y una novia, quienes parecen no saber absolutamente nada de su familia.

Malcolm el de en Medio: el reparto confirmado para el revival

Para el regreso de Malcolm el de en Medio tendremos la aparición de personajes entrañables como es el caso de Lois y Hal, también de Reese o Dewey (aunque con otro actor), este es el reparto confirmado y los personajes a los que interpretan:

